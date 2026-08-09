新思維調查：兩成受訪青年未聞五年規劃　倡社媒多宣傳並納公社科

五年規劃公眾諮詢為期兩個月，8月14日結束。新思維今日（9日）公佈一項調查發現，21.6%受訪青年完全沒有聽過五年規劃，認為反映宣傳上有未能觸及的群體和未能吸引青年進一步了解政策。新思維建議政府可委託較具代表性的青年組織建立工作小組，將政策轉化為懶人包、短片等，透過社交媒體發布，尤其70.9%受訪的15至24歲青年偏好使用Instagram或Threads等數碼渠道。同時，建議將五年規劃等重點內容納入當時的高中公民教育科，透過個案研究與政策辯論推廣系統化認知教育。



2026年8月9日，新思維就五年規劃公佈一項調查。（新思維）

近七成受訪青年「聽過但不了解」五年規劃

8.3%受訪青年「完全理解」五年規劃

新思維7月14日至7月27日期間，以線上問卷訪問315名35歲或以下青年，問卷共有12題，以多個方面了解青年對五年規劃的看法。負責分析青年認知程度的實習生蘇欣妮指出，有77.4%青年表示聽過五年規劃。然而，在「聽過」的受訪者中，近七成（69.9%）屬於「聽過，但不了解具體內容」；「完全理解其內容」者佔全體 的8.3%（26 人）；此外，有68 人（21.6%）表示「完全沒有聽過」，認為反映宣傳上仍有未能觸及的群體和未能吸引青年進一步了解政策。

2026年8月9日，新思維就五年規劃公佈一項調查。（新思維）

六成受訪青年對參與政策不感興趣

研究同時發現，四成青年（39.4%）表示有興趣參與政策；六成青年（60.6%）表示沒有興趣。其中15 至19歲青年表現疏離，五成（50.8%）表示「興趣一般」； 而20至24歲組別為參與意願最高的年齡組別，有41.1% 的青年表示「有點感興趣」；31 至 35歲組別中「非常感興趣」比例達23.5%，為所有年齡組別中最高。

2026年8月9日，新思維就五年規劃公佈一項調查。（新思維）

43%受訪青年不清楚發聲渠道

現時，特區政府有數個諮詢渠道供青年表達意見，包括傳統方式。有四成受訪者認為政府不會真正接納青年的意見（46%）；同時缺乏資訊，不知道有什麼渠道可以發聲（43%）。反映出青年的外在政治效能感（External Political Efficacy）偏弱，當青年認為自身缺乏對政府政策的實質影響力時，自然容易對政治事務轉趨冷感。

2026年8月9日，新思維就五年規劃公佈一項調查。（新思維）

逾七成青年偏好網上問卷 社交媒體成第二大諮詢渠道

調查顯示青年參與政策諮詢呈現明顯的「數碼化偏好」，逾七成青年（74.6%）傾向以網上問卷以及逾六成青年（61.6%）傾向使用社交媒體互動，遠高於其他選項如通訊軟件（17.8%）以及最低的書面意見（9.2%）。在不同的青年群體中亦有差異，七成15-24歲青年（70.9%）偏好使用Instagram或Threads等社交媒體渠道，並對書面意見表達呈現低參與意願（<7%）。而31-35歲群體則明顯對制度化或組織化渠道具較高的接受度（委員會29.4%、團體轉達35.3%），反映出對實質影響力渠道需求更強。

2026年8月9日，新思維就五年規劃公佈一項調查。（新思維）

新思維六項倡議促以青年共創方式完善五年規劃

新思維就五年規劃提出六項倡議。一、建立青年政策共創機制，由諮詢走向共同制定與試點。他們建議設立「意見徵集—共同制定—試點實施」的雙向合作機制，並向具可行性與社會效益的青年提案提供資助、導師監督以及跨部門合作等協助政策落地。另可設立年度青年政策論壇，交代建議是否被採納，增加決策透明度；

2026年8月9日，新思維就五年規劃公佈一項調查。（新思維）

二、運用社交媒體及簡化表述，降低青年參與門檻。新思維建議政府可委託較具代表性的青年組織建立工作小組，將政策轉譯為懶人包、短片等，透過社交媒體發布。並將五年規劃等重點內容納入當時的高中公民與社會發展科，透過個案研究與政策辯論進行系統化認知教育；三、提供轉職津貼及培訓，協助青年投身新產業。政府可聯合政、產、學、研、投界別，為非相關背景但有意願轉職的青年提供微證書課程與技能培訓。另外可發放轉職學習津貼及「一對一」的實習計劃。另外發展文體產業、在北都建設文創園區以及體育館、設立文體資助計畫以及建立賽事經濟。

四、規劃北都青年社區，完善住屋、文體及跨境支援。新思維建議政府可着手在北都及河套規劃青年專屬資助房屋、高品質文體娛樂設施與社區醫療配套。並在北都核心區設立服務平台，對接大灣區其他城市的資源、提供內地稅務、勞動法規、社保掛鉤及創投基金媒合等。五、推行分齡諮詢策略，按青年人生階段設計參與渠道。新思維指各年齡層青年的訴求與偏好渠道存在顯著差異，政府應摒棄「一刀切」模式。

2026年8月9日，新思維就五年規劃公佈一項調查。（新思維）

新思維指15-19歲青年著重「資訊普及與微觀轉譯」，接近七成受訪者（67.2%）支持透過社交平台問卷，將宏觀政策連結至科系選擇及未來實習機會。20-24 歲青年公共參與意願較高且接近八成受訪者（77%）高度依賴數碼渠道，可以公聽會、社群動態投票等即時互動為主，連結首份工作的培訓或發展機會。25-30 歲青年逾兩成受訪者（23.5%）反映出在所有年齡群中有最強的參與意願，且偏好制度化渠道。建議開放更多青年自薦名額並邀請青年加入專題小組共同制定政策試點。

六、新思維建議設「跨城安置津貼」，降低青年到大灣區發展成本。政府可向入職其他大灣區城市的香港青年發放一次性的「跨城安置津貼」以及為期一年的「生活補助金」。並推進專業資格、學歷等互認，並探索建立跨境信用紀錄互通機制等。另外在香港設立專屬中心提供法律諮詢、稅務指導及社群融入支援。

2026年8月9日，新思維就五年規劃公佈一項調查。（新思維）

新思維主席狄志遠指出，青年對「五年規劃」討論參與度偏低，認為根源在於宏觀政策與其日常生活嚴重脫節，加上傳統諮詢手段僵化，使青年普遍產生「與我無關」及「講了也沒用」的消極心理。 他建議政府應將規劃議題具體化，聚焦住屋、就業及創業等青年關注的領域，並善用數碼平台與互動科技以降低參與門檻。他強調，政策諮詢要讓青年切身感受到其聲音具備實質政策影響力。

對於吸引青年赴大灣區城市發展，狄志遠指出，現時青年大多因資訊不對稱而有所卻步，未能全面理解當地的產業結構。 他促請政府轉變宣傳思維，透過真實案例展示、深度實習計劃、生活成本對比數據，以及已落戶青年的經驗分享，幫助青年建構客觀的認知而非單向宣傳。他強調，大灣區支援政策不應僅停留在概念宣傳或宏觀呼籲，而應落實於具體的民生配套，包括在居住、醫療及子女教育等實際問題上提供精準支援，消除青年的後顧之憂與抗拒心理。

2026年8月9日，新思維就五年規劃公佈一項調查。（新思維）

新思維秘書長彭意婷指現時本港公眾諮詢機制存在「手段滯後」與「青年斷層」兩大問題。 現有諮詢模式未能跟上新時代的發展趨勢，未能有效吸引年輕一代表達意見；同時，諮詢過程缺乏簡便性與前瞻性，使民意未能充分融入政策決策體系。為解決「青年斷層」的問題，政府不僅需要推動「數字政府」建設，且要拓展多元化的網絡諮詢渠道。

2026年8月9日，新思維就五年規劃公佈一項調查。（新思維）

此外，她進一步指出，長遠來看需同步加強粵港澳大灣區的推廣工作，打破市民「知其名而不知其實」的認知隔閡。 當前，市民對大灣區的營商環境及市場生態仍感到陌生，建議當局深化公眾教育與資訊導引，讓香港市民切實了解內地市場的真實情況，從而真正把握大灣區帶來的重大發展機遇。