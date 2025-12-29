預算諮詢｜新思維倡緊急基金為火災善後　「不確定」能否面陳財爺

26/27年度財政預算案公眾諮詢期已展開。新思維今日（29日）發布涵蓋五大範疇的建議書。在宏福苑大火善後方面，新思維希望政府建立長效機制與明確問責，包括成立「緊急情況專項基金」，設立快速撥款機制；設「工程防貪主動調查專隊」遏止圍標集團，並將宏福苑事件列為部門首長責任制的首個「試點個案」等。



身為社福界立法會議員的新思維薳席狄志遠即將離任，被傳媒問到新思維在下屆立法會議席「清零」，有否機會見「財爺」提意見？狄稱短期內會向陳茂波提交書面建議，但不確定會否以政黨身份獲接見。



狄志遠認為，獨立委員會未有法定說明，「不如就成立獨立調查委員會」。（新思維提供）

狄志遠倡設獨立調查委員會

大埔宏福苑火災後重建工作正在進行，新思維在建議書指出，可成立「緊急情況專項基金」，資金來源可從地租、差餉及賣地收入中抽取固定比例，由副司長負責統籌，設立快速撥款機制。

慘劇涉及大維修工程的貪污、圍標等問題，對此，新思維建議改革《建築物條例》及監察機制，制定清晰的維修費用標準，並在招標過程中引入獨立第三方機構進行監控；以及建議廉署成立「工程防貪主動調查專隊」，針對全港樓宇大維修及大型基建工程，主動進行風險監測。新思維亦要求將宏福苑事件列為部門首長責任制的首個「試點個案」。

對於早前政府提出成立獨立委員會調查事件，有需要可獲賦予法定權力完成工作，狄志遠認為，獨委會未有法定說明，「不如就成立獨立調查委員會」。

倡取消受資助機構經常資助削減

社福方面，狄志遠強烈反對政府繼續削減社福資源，要求全面取消對受資助機構的經常資助削減，並設立「社福服務基金」，支持日漸增加的服務需求；建立資助復歸機制，財政狀況改善後，逐步增加受資助機構的經常資助。

青年發展方面，新思維副秘書長彭意婷希望，撥款成立「中央青年發展基金」、推行強制性「青年影響評估」，確保重大公共政策在設計階段已考慮青年利益；以及試行「青年參與式預算」，讓青年直接決定部分公帑用途等。