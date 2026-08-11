關愛隊炎夏派冷帽頸巾　隊長：天氣轉冷馬上用得｜政壇諸事町

近期香港天氣炎熱，周日（9日）更錄得最高氣溫36.7度，創1884年有紀錄以來最高温度。人人呻熱，一名網民上載大埔有關愛隊大派保暖用的冷帽和頸巾的相片，究竟是平行時空，還是有人抹黑大埔關愛隊？



負責派發的大埔區關愛隊(大埔滘小區)隊長、區議員陳笑權向《香港01》解釋指，此舉是出於好心，不希望老人家到冬天才四處禦寒衣物，提早派可讓長者當天氣一轉冷時馬上用得著，形容很多街坊收到都豎起手指公「個個讚到飛起」。



大埔區關愛隊(大埔滘小區)夏日向街坊派冷帽、頸巾褔袋引熱議。(Threads圖片)

街坊質疑炎夏派冷帽和頸巾

近日有大埔街坊在社交網站Threads上發文指，日前見到全層門口都掛著一個個福袋，但裏面裝著冷帽和頸巾，反問：「大佬呀你知唔知呢兩日40度！」。

圖為大埔區關愛隊(大埔滘小區)隊長、區議員陳笑權。（湯致遠攝）

關愛隊隊長稱出於好心預先派發 冀長者天氣一凍馬上用得

負責派發福袋的陳笑權接受查詢時解釋稱，事件屬一場誤會，其實福袋內有5樣物品，除冷帽和頸巾，還有因應夏季派發的蚊包、腰包、毛巾，而為免長者日後需再次奔走，所以才會加上原定年底派發的冷帽和頸巾。

大埔區關愛隊(大埔滘小區)夏日向街坊派褔袋，包有腰包、毛巾、蚊貼等。（陳笑權提供）

陳笑權又指，考慮到長者行動不便，不少打工仔日間時間不在家，關愛隊特意找來義工，在天時暑熱下上門派發福袋，很多街收到都豎起手指公，形容是「個個讚到飛起」。他強調，關愛隊是出於好心為居民，不希望長者到寒冬才四處找禦寒衣物，現時收到可先放在家中先，天氣一轉冷就即刻用得著。