荃灣中心停水電｜暴雨下狼狽取水　著校服、持水煲　關愛隊代淋雨

荃灣中心一期總掣房電力系統今日（8日）發生故障，重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓及第一期商場大範圍停電停水，千戶居民受影響，水務調派水車及水箱供水。惟晚上7時20分開始接連黃雨及紅雨，大批居民在暴雨中取水，甚為狼狽。



現場所見，不少居民帶膠桶在水車旁輪候取水，有老翁手持水煲落樓，更有女學生未及換走校服趕到「撲水」；關愛隊則用透明膠水袋，從水車裝水以便居民取用。大雨下有關愛隊成員打開雨傘，希望為走到取水位的人擋雨，但在暴雨下顯得徒勞無功；有男成員索性接過居民的容器，淋雨代為裝水，盡量讓居民在有「瓦遮頭」的位置等候以免濕身。



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荃灣中心大停電影響多座樓宇及商場，水務署派出水車及水箱為受影響居民供水。（林振華攝）

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立法會議員郭芙蓉早前透露，是大廈電錶房內的變壓器（火牛）爆炸並燒毀，共有兩組電力的火牛受破壞。停電樓宇包括重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓及第一期商場，估計有接近1,000戶居民受到影響，包括區內的安老院舍。

郭芙蓉續指，由於火牛損壞情況非常嚴重，管理處已發出緊急通告。根據專業工程人員的最新評估，預計要到明天（6月9日）中午12時左右，才能陸續恢復供電。他們已聯同荃灣中心關愛隊到場支援，包括於天津樓及北京樓對出空地，設立兩個臨時支援站，提供手機緊急充電、飲用水及乾糧、臨時休息座椅等，預計會通宵運作；同時會聯絡相關政府部門協助。

涉事總掣房煙霧瀰漫。（新界地區生活連線 影片截圖）

荃灣區議員曾大則在社交平台貼出管理處通告，指管理處現正安排承辦商進行共兩組1600安培、一組2500 安培空氣斷路器（ACB）緊急更換工程。搶修期間，重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓及第一期商場的大堂電閘、大堂冷氣機、升降機服務、公共照明設施、閉路電視系統、電視接收系統及供水系統及所有單位內電力供應均受影響。

​如街坊有任何緊急物資需要、搬運協助（如送物資上樓），或有任何突發個案需要轉介，請致電6676 9981 / 6676 9533聯絡議員及關愛隊。據了解，荃景圍體育館、雅麗珊社區中心、梨木樹社區會堂及石圍角社區中心，會開放給有需要居民登記，晚上7時後可暫住。

荃灣中心大停電影響多座住宅及商場，傍晚約7時，天津樓有婦人身體不適，救護員接報到場將她送院。（林振華攝）

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中電發言人回覆《香港01》查詢表示，今日（8日）上午約11時45分，荃灣中心懷疑因客戶設備出現故障，影響屋苑個別大廈約1,000名客戶的電力供應。中電隨即派員到場檢查，確認中電供電設備及供電正常。大廈電工正在搶修，完成後中電即可重新接駁電力供應。

中電的客戶經理到場與大廈管理處及受影響院舍密切聯繫，了解他們的需要。中電社區支援隊亦已主動聯絡民政事務處、區議員及地區關愛隊，與他們保持緊密溝通和協調，為受影響客戶提供臨時照明工具及流動電池作應急支援，協助居民應對停電。

管理處貼出通告，預計明日（9日）中午始恢復電力。（荃灣區議員曾大Facebook）