關愛隊兩年花4億　「其他開支」佔21.5%無細項　十八鄉中金額最多

民政事務總署2月底公布452支關愛隊2023至2025年財政報告，兩年總開支共4.44億元。《香港01》分析全部數據，發現「其他開支」總花費約9,550萬元。民政總署稱「其他開支」用包括保險及帳目會計，拒提供細項目詳情，稱所有開支均有獨立會計師審核，行政費用不可多於資助上限15%。

記者統計發現，南區的平均總開支在18區最多，「其他開支」佔17%；平均總開支排第二及三的荃灣及元朗，「其他開支」佔比接近30%。全部關愛隊中，其他開支最高的是「十八鄉中」，達63萬元，佔比42%；第二高的是「元朗東頭」的59萬元，佔比51%。兩隊關愛隊均無回應關於細項詳情的查詢，只着記者向民政署查詢。



民政事務總署2月底公布452支關愛隊2023至2025年財政報告，每隊的兩年總資助金額平均為100萬元。在2025年的施政報告，每隊關愛隊的資助金額上限，再增五成至150萬元。

452支關愛隊2023至2025年財政報告，兩年總開支共4.44億元，當中4.11億元由政府資助承擔，「其他開支」佔總開支21.5%，約9,550萬元。

根據關愛隊2023至2025年財政報告，財政支出分為「必需提供的服務」、「額外服務」及「其他開支」，當中「其他開支」舉例包括保險費用、會計及核數費用。

南區平均開支最高 「其他開支」只佔17%

在18區的關愛隊隊伍，南區平均總支出最高，每隊平均花費135萬元，排第二及第三分別為荃灣及元朗，平均總開支分別為約130萬元及112萬元。

在「其他開支」佔比，南區「其他開支」只佔總開支的17%，「其他開支」平均為約23萬元。荃灣及元朗的「其他開支」佔總開支28%及30%，分別平均為約36萬及33萬元。這兩區亦為「其他開支」佔比最重的兩區，最高「其他開支」的首20名隊伍都為荃灣及元朗區關愛隊。

兩支「其他開支」最多關愛隊 佔總開支四至五成

申報「其他開支」最多的兩支關愛隊均為元朗的「十八鄉中」及「元朗東頭」，分別花63萬及59萬元，分別佔總開支42%及51%。「十八鄉中」及「元朗東頭」總開支分別為152萬及115萬元。而「其他開支」佔比最高的是屯門區的「田景」關愛隊，花費39.8萬元，總開支為75.8萬元，佔比約53%。

記者曾向兩支關愛隊查詢「其他開支」細項詳情，兩隊均着記者向民政總署查詢，民政總署稱「其他開支」用於支援推行服務，例如買保險、會計帳目審計及整體支援等，但兩度回覆均無提供兩支隊伍的「其他開支」詳情，僅稱所有開支均經獨立執業會計師審核，並指政府資源支付的行政費用不多於資助上限的15%要求。

申報「其他開支」最多的關愛隊為元朗的「十八鄉中」，「其他開支」花63萬元。（十八鄉中關愛隊Facebook）

民政拒提供詳情 稱有會計師審核

核數及會計費用一般收費約為數萬元支出，最高「其他開支」的兩支關愛隊花費超過50萬元，究竟是用在何處？為何用於支援的「其他開支」花費會接近，甚或相等於「必需提供的服務」及「額外服務」的花費？

民政總署只表示，關愛隊會以自身資源或籌集資源方式支付「其他開支」，並非全數由政府資助承擔。但記者查詢有多少「其他開支」項目獲政府資助，署方稱關愛隊按服務協議為各小區居民提供關愛服務，並不存在個別項目獲批資助與否，並指所有開支均有獨立會計師審核，行政費用不可多於資助上限15%。