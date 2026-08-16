朱鎔基逝世｜遺體8.18火化　政總、禮賓府、口岸等當日下半旗誌哀

國務院前總理朱鎔基上周三（12日）在北京逝世，享年98歲，遺體將於周二（18日）火化。​政府行政署指，按照中央人民政府通告，港府當日將於添馬政府總部、禮賓府、口岸管制及檢查站及機場下半旗誌哀。



1995年的朱鎔基。（Reuters）

朱鎔基於8月12日因病離世，享年98歲。《新華社》指，朱鎔基的遺體將於周二在北京火化，全國多地將下半旗致哀。首都天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館將下半旗誌哀。

朱鎔基與本港關係密切，官方訃告亦有提及他擔任總理時堅決維護香港國際金融中心繁榮穩定。他擔任中央領導人時一直關心香港，2002年以總理身份訪港時，曾在禮賓府發表講話為香港把脈，稱香港「繁榮累積了泡沫」，不過他仍對香港未來寄予厚望：「如果香港搞不好，不單你們有責任，我們也有責任，香港回歸祖國，在我們的手裡搞壞了，那我們豈不成了民族罪人？不會的。」

朱鎔基2002年訪港，表示不相信香港搞不好，「如果香港搞不好，不單你們有責任，我們（中央政府）也有責任。」（Youtube截圖）

以香港公屋為例 提醒要明確規定、約束

朱鎔基於1991年出任國務院副總理，其間正值香港回歸前的關鍵時刻，中英雙方經常就香港問題劍拔弩張。1994年，朱鎔基在《國務院關於深化城鎮住房制改革的決定》工作會議上講話，已觸及香港情況，指香港有大量的勞動者、中小職員都住「公房」，還得等分配便宜的「公房」，因為買不起。

當時他以香港房屋政策為例，提醒「要有明確的規定來約束，不然將來要造成很大麻煩，有一些人買房不是為自己住，而是為倒手轉賣的，特別是佔了地皮，將來是很麻煩的事。」

力撐香港聯繫匯率制度 每日至少看三份香港報紙經濟版

1997年，亞洲金融風暴爆發，有聲音稱香港應該取消聯繫匯率制度，與美元脫鈎。熟悉香港事務與金融運作的朱鎔基，在一場講話中堅定支持香港的聯繫匯率制度。他說：「同志們不要批評香港的聯繫滙率制度，道理非常清楚，全香港有3,000億美元的港幣存款，你説聯繫滙率制度不能保了，人們一聽説港幣要貶值，都取出港幣換美元，香港的外滙儲備經得起換嗎？所以，我們只有支持香港特區政府所能採取的一切措施。」

朱鎔基續說香港的金融制度比東南亞國家甚至日本好，房地產亦不像泰國，「不是供過於求的問題，而是地價過高，導致房地產價格過高」，強調對香港的前途還是充滿信心。1998年，朱鎔基接替李鵬，成為國務院總理，並透露每天至少看3份香港的報紙，都是看經濟版。