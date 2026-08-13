朱鎔基逝世｜主政上海許十年解住房問題　梁振英憶參與：畢生榮幸

國務院前總理朱鎔基昨日（8月12日）逝世，享年98歲。朱鎔基進入中央前主政上海，推動浦東開發及一系列與社會民生相關的改革，展現出色的經濟治理能力，當中包括改革上海的土地使用改革制度與住房制度。全國政協副主席、前行政長官梁振英當年曾向朱鎔基介紹香港相關經驗，他在社交平台發文對朱鎔基離世表示沉痛哀悼，又形容自己能夠在朱鎔基領導下參加上海市的土地使用制度改革和住房制度改革，是畢生榮幸。



新華社公布朱鎔基遺像。（新華社）

朱鎔基相關著作記載兩次與梁振英對話

梁振英憶述，朱鎔基任上海市委副書記、市長、市委書記期間，大力推動土地使用制度和住房制度改革，1988年上海市成功以國際公開招標方式批租位於虹橋經濟技術開發區的商業地塊，是新中國成立以來內地首次公開向國際招標批地，改革土地的無償劃撥制度成為有償批租制度，建設社會主義房地產市場，打造城市建設資金的良性循環，扭轉人民住房難的局面，住房從民生難題逐步改變成千家萬戶的恆產，對中國全面深化改革開放、市場經濟建設以至中國的現代化發揮重大和深遠的示範作用。

諮委會顧問、全國政協副主席梁振英在活動上指，遊艇是港人生活品質及休閑方式的一大突破。（湯致遠攝）

朱鎔基主政上海期間發表的講話曾集結成《朱鎔基上海講話實錄》一書出版，當中亦曾記載他與時任香港仲量行董事的梁振英之間兩次對話，內容主要圍繞上海發展中遇到的土地、住房等問題，詢問香港相關經驗。

當時上海與香港一樣面對居住環境極度擠迫惡劣的問題，許多家庭一家數口擠在狹小舊屋。朱鎔基曾在關於住房改革的講話中，作出「十年內基本解決上海人民住房問題」的豪言，在政策上則打破過往由國家和企業全包的福利分房老路，確立國家、企業與個人共同承擔的多元化籌資與建屋等機制。

上海人均居住面積十年翻倍

朱鎔基在1991年4月離開上海，赴京擔任國務院副總理，但其任內奠定的土地與住房改革持續推進。1990年上海人均居住面積約6.6平方米，相當於香港現在許多劏房的大小，到2000年，上海人均居住面積已倍升至約15平方米，如今更達到32平方米，比1990年增加了近四倍。相比之下，1990年香港人均居住面積136呎 (約12.6平方米)，現在人均居住面積增至約16平方米，增幅不足三成。

唐英年讚朱鎔基嚴正不苛 譚耀宗：對香港特別有感情

全國政協常委唐英年亦對朱鎔基離世深表哀悼。他稱讚朱鎔基作風硬朗，嚴正不苛，憶述自己2002年擔任特區政府問責官員時，朱鎔基來港「打氣」時曾拍他的膊頭，予以支持，稱感覺十分親切，非常難忘。

朱鎔基以鐵面無私的形象為人熟知，但曾多次與其見面的全國港澳研究會顧問譚耀宗表示，他亦有親民和風趣幽默一面。譚耀宗今日在電台節目中表示，朱鎔基對香港特別有感情，香港回歸不久爆發亞洲金融風暴，特區政府面對赤字經濟，聯繫匯率備受衝擊。當時朱鎔基提出國家有3000億美元外匯可作香港後盾，說法令人感動，大幅提升港人士氣和信心。