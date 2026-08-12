朱鎔基逝世｜任志剛難忘1997年與朱鎔基握手：他的手掌軟如綿花

國務院前總理朱鎔基今日（8月12日)上午11時06分在北京逝世，享年98歲。朱鎔基在香港回歸前後擔任中央要職，時任金融管理局總裁的任志剛提及1997年9月朱鎔基第三次訪港時，豎大拇指給他肯定，「說我做（行長）做得比他好」。他難忘與朱握手感覺，「他的手掌軟如綿花」。



時任金管局總裁的任志剛（左）在1995年，於北京釣魚台國賓館的同樂園，與時任副總理的朱鎔基（右）見面。

任志剛在1993年4月出任新成立的金融管理局首任總裁，他說非常懷念朱鎔基前總理，在回歸的過渡安排上，「多謝他令香港特別行政區的金融貨幣制度順利過渡」。

任總今晚表示，記得在1995年，他在北京釣魚台國賓館的同樂園，與時任副總理的朱鎔基見面，談及香港印鈔事情，「他思慮周密、運籌帷幄，言談間，我給他搞得團團轉，感覺非常難忘。」

曾蔭權（中）與許仕仁（左）及任志剛（右）携手擊退金融大鱷（資料圖片）

朱鎔基在1997年9月21日第三次訪港，當時身份為副總理。任志剛說，在與他見面時，「他用大拇指給我肯定，說我做（行長）做得比他好，也是難忘的。」任又有和他握手，「他的手掌軟如綿花。這些回憶都點滴在心頭，所以我真的很懷念他。」

朱鎔基指香港有不可替代的優勢。（新華社）

1997年5月亞洲爆發金融風暴，同年10月蔓延至香港，港元在1997至1998年間連番遭惡意拋售，當時香港政府請示中央政府後，在1998年8月中宣布史無前例動用用作穩定港元的外匯儲備入市抗擊大鱷，在股票及期貨市場大舉入貨，買入33隻恆指成份股。

當領軍人物是時任財政司司長曾蔭權、財經事務局局長許仕仁和金融管理局總裁任志剛。當年政府並無交代與中央政府溝通的詳情，但作為時任國務院總理，兼且熟悉財金運作旳朱鎔基必然參與決策。

唐英年：非常感謝朱鎔基肯定其家族對國家改革開放的努力

另外，全國政協常委唐英年對朱鎔基離世深表哀悼，非常感謝朱肯定其家族對國家改革開放及投資建設所作出的努力。

唐英年說，朱鎔基作風硬朗，嚴正不苛，在2002年，當他擔任香港問責官員時，朱退休前來港為香港「打氣」，拍拍了他的膊頭，予以支持，感覺十分親切，非常難忘。