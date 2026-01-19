法律年度｜張舉能：海外非常任法官人手足夠　無迫切需要增聘

2026年法律年度開啟典禮今（19日）舉行，終審法院首席法官張舉能會見傳媒時說，終審法院共有14名法官，當中包括6名海外非常任法官，人手充足，目前沒有迫切需要增聘人手，但若有合適及頂尖人選，司法機構願意聯絡。



終審法院首席法官張舉能舉行2026法律年度開幕。(廖雁雄攝)

終審法院首席法官張舉能。(廖雁雄攝)

張舉能在典禮後會見傳媒，被問到法院人手短缺，他說司法機構司法機構和其他機構一樣，有人入職、升職或退休。在2023年至2025年，各級法院共委任24名法官。他稱會有內部晉升，另有外面有志之士加入，有法官延任和再委任。司法機構會檢討法官薪酬，增加招聘吸引力。

終審法院首度法官張舉能在大會堂出席2026法律年度開幕。(廖雁雄攝)

張舉能說，終審法院共有14名法官，當中包括6名海外非常任法官，人手足夠運作，因每次開庭只需5名法官，而海外法官平均每年半來港一次。他說沒有迫切需要增聘人手，但若有合適及頂尖人選，司法機構願意聯絡該法官，並會持續進行招聘，形容是「未雨綢繆」。

他指招聘時不會考慮法官來自哪些國家或司法管轄區，而是考慮其聲望、履歷、經驗及專長等，以及其所屬的普通法的司法制度與香港是否接近。他又稱雖然本地人才輩出，但聘用海外法官有助司法交流，確保本港及海外普通法銜接，能夠互相借鏡及學習；國際投資者知道香港有海外法官，亦會感到安心。

被問招聘海外非常任法官的困難，他提到有海外法官希望來港，但受地緣政治、傳媒意見等因素影響，令這批法官要「諗真啲」或「避一避」，張說理解及尊重他們的想法。

終審法院首席法官張舉能說，終審法院共有14名法官，當中包括6名海外非常任法官，人手充足。（廖雁雄攝）

對於國安案件備受外國關注，張舉能形容對司法機構無甚影響，「可能有人好想有影響，但對我哋無影響，因為法官係專業。」即使受到威脅制裁，法官都會按法律、證據及案情審理。

對於他較早前指要求提早釋放被告是「衝擊法治核心」，張舉能解釋，法律面前人人平等，若一名無名小卒違法，無人為他發聲或威脅法官；相反另一人因政治立場或有權有勢人士為其發聲，法官便提早釋放他，做法不公道，不會令人引以為榮。

2026年法律年度開啟典禮今日（19日）舉行，終審法院首席張舉能檢閱警察儀仗隊期間，有隊員在步操時跌出彈匣。（廖雁雄攝）