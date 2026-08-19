鄧銘心月薪七萬元議助突離職　親解要善用資源負責任｜政壇諸事町

經民聯選委界立法會議員鄧銘心以逾月薪7萬，聘請一名辦公室總監，被形容為立法會議助界的「打工皇帝」。消息報道後，《香港01》獲悉，該名議助昨日（19日）離職，不少圈中人都感到意外。畢竟月薪7萬，乃一般打工仔不易觸及的薪酬水平，突離任惹聯想。鄧銘心回覆《香港01》查詢時，沒透露該名議助是否被離職，指為了更有效善用資源，辦事處正重組人力資源。



圖為鄧銘心。（香港建造商會提供）

新議員多聘資深議助充當「盲公竹」

今屆立法會「新丁」眾多，當中有45%的議員皆為新人。不少議員人生路不熟，對議會運作認識有限，都會聘請資深議助來充當「盲公竹」，替其打點一切。傳媒翻查議助薪酬發現，鄧銘心以逾月薪71,800元聘請辦公室總監，薪酬水平在全行而言算高。據了解，該名議助曾在經民聯主席、工程界前立法會議員盧偉國的辦公室工作多年。

高薪議助離職 議助圈感意外

消息傳出不久，《香港01》獲悉該名議員助理近日離職。不少議助對其離職都感到意外，畢竟鄧銘心獲議助界普遍認為不「難湊」，而且月薪逾7萬，仍是一般「打工仔」不易觸及的薪酬水平，雖未必可以稱作「絕世荀工」，但亦非苦差。

經民聯議員鄧銘心（何姿瑩攝）

鄧銘心：有效善用資源 重組人力資源是負責任表現

被問到該名議助離職是否屬實，以及其去向，鄧銘心回覆《香港01》指為更有效善用資源，其辦事處正重組人力資源，招聘辦公室主任、政策研究員、議員助理。她強調，在適當的時候檢視資源，是負責任的表現。