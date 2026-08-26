施政報告｜李家超落區探訪出院長者：落實居家安老須強大社區支援

新一份《施政報告》諮詢期內，李家超今日（26日）落區，到訪深水埗元州邨。他在社交平台Facebook發文分享行程，稱自己探訪了一名曾因肺炎住院的婆婆，了解長者日常生活。他表示，長者是社會的寶貴財富，應加強跨代交流互助。他指出，政府正持續強化「居家安老」政策，而要落實「居家安老」，除了要有優質醫療服務外，強大的社區支援同樣重要，去年《施政報告》已提出多項措施，包括增加長者社區照顧服務券和長者鄰舍中心，先後成立的「促進銀髮經濟工作組」及「社會高齡化對策工作組」正積極應對人口老化。



探訪出院長者 了解日間醫療中心運作

李家超在Facebook發文稱，政府一直貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」的方針，落實該政策有賴醫療服務與社區支援配合。他今日在元州邨探訪因肺炎住院、出院後獲安排到日間醫療中心覆查胸片的陳婆婆。陳婆婆反映，中心環境舒適且候診時間短，不僅便利康復期長者，亦減輕家人的陪診與照顧壓力。李家超表示，政府會繼續推動醫療、復康、社區支援與科技應用配合，減輕照顧者負擔。

李家超今日在元州邨探訪因肺炎住院、出院後獲安排到日間醫療中心覆查胸片的陳婆婆。（Facebook提供）

到訪浸信會耆樂中心 李家超：長者是社會的寶貴財富

李家超又到訪自負盈虧營運的元州邨浸信會耆樂中心，他形容，看到長者看電視、做健體操和閒聊日常，氣氛輕鬆融洽。他表示，長者走過不同人生歷程，閱歷深厚、處事睿智，是社會的寶貴財富；年輕人與長者應加強跨代交流互助。

他提到，去年《施政報告》已提出多項措施，包括將「長者社區照顧服務券」總數增加4,000張至16,000張，並新增三個長者鄰舍中心，加強在地區為長者提供支援。而政府先後成立的「促進銀髮經濟工作組」及「社會高齡化對策工作組」正積極應對人口老化，「社會高齡化對策工作組」將於今年提交報告，為安老政策及銀髮經濟提供建議。