施政報告與五年規劃9.16公布 李家超：更易理解點樣落實規劃要求
行政長官李家超今日（26日）下午到深水埗元州邨元盛樓家訪，收集新一份施政報告及香港首份五年規劃意見。他宣布，兩者將在9月16日在立法會舉行的特別會議中發表。他解釋，公眾對五年規劃理解始終不深，形容五年規劃是將龍的眼睛點出來，施政報告則是將龍畫出來，「如果一齊睇兩份文件，就更加容易理解啦，唔使猜測施政報告點樣落實五年規劃要求。」
李家超元州邨家訪、探長者 收集施政報告、五年規劃意見
李家超下午兩時半到達元州邨，陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗、深水埗民政專員王浩宇等。隨即到元盛樓家訪。
之後，李家超到萬國宣道浸信會元州邨浸信會耆樂中心探訪。他指「社會高齡化對策工作組」將於今年提交報告，為改善安老政策、推動銀髮經濟發展提供更具針對性的建議，推動香港成為更宜居的樂齡城市。
李家超與長者談耍太極 囑年紀相若「唔好跌親好緊要」
期間，李家超在路上與兩名婆婆聊天，該人說自己2008年從蘇屋邨搬遷至元州邨，環境不錯，經常去就近的明愛醫院覆診。李家超表示「我以前住蘇屋邨㗎，唔係好遠」、「細路仔時都係周圍走」。街坊回應指「嘩，犀利。」
兩名婆婆已退休，平時有晨運「耍太極」，李家超追問「邊一派呀？」婆婆指是「24式」。李家超說「即係簡單版。緊要呀！因為太極幫到隻腳呀，我哋咁上下年紀，唔好跌親好緊要，你哋穩陣過我」，又笑言與婆婆年紀可能相若，對大家開心生活感安慰。
婆婆分享晨運、煮早餐 李家超：你哋生活好，我哋安慰
之後，李家超又與數名由蘇屋邨搬遷至元州邨的長者聊天，指自己正製定施政報告，想了解多年來政府的長者政策是否有成效，詢問對方生活質素如何。一名伯伯讚環境好、買餸方便。李家超說小時候都在蘇屋邨長大，形容「我哋都係好街坊喎」，認同元州邨周邊配套集中，買餸、交通方便。
李家超又向長者詢問晨運時間，一名婆婆說每天早上六點左右出動「郁下手腳」，之後煮早餐吃，再買餸。李家超回應指「真係好，你話幾幸福，佢哋可以享受你嘅愛心早餐。」他說地區有關愛隊、區議員可令大家生活更好。婆婆說「多謝你」。李家超回應指「應該嘅，你哋生活得好，我哋感到安慰」。
李家超踩健身單車「我唔慢喎」 嘆平時想運動但時間少
之後，李家超了解區內單車健身設施，與一名熱愛籃球的青年聊天。他指，希望對方為香港創造下一個奇跡。他應青年邀請踩單車「我會努力」，了解機器如何計算速度後表示「我唔慢喎」，職員隨即認同「你唔慢呀、特首一啲都唔慢」。李家超表示自己「平時好想運動，但時間少，你畀到我呢個機會，我都多謝你」，指運動很重要，政府推動運動普及化、多元化，令市民隨時可以運動。
李家超遇居民讚「好靚仔」 向麥美娟讚「氣氛好」
結束行程前，有現場人士高呼「李家超，你好靚仔」、「支持特首」、「特首有正氣」、「繼續為民請命」等。李家超向麥美娟表示此行「氣氛好」。
9月16日發表施政報告 同日公布香港首份五年規劃
李家超總結行程時表示落區主要想理解施政報告落實情況，家訪元州邨長者。日前他亦到廣華醫院，了解如何善用科技，李家超表明政府會推動醫療體系統數碼轉型，提高醫療服務質素。他又指今日參觀長者中心，強調政府會貫徹居家安老為本，持續在這方面增加支援。同日，亦考察1823中心工作情況，了解如何用AI加速處理投訴，他要求數字辦帶領1823中心積極應用AI，提升效率。
他公布，9月16日將在立法會舉行的特別會議上發表施政報告，並同日公布香港首份五年規劃。他說五年規劃與施政報告息息相關，但公眾對五年規劃理解始終不深，舉例仍有很多人形容「五年規劃」是「五年計劃」，反映公眾雖然知道兩者關係密切，但對兩者運作未必理解。他形容五年規劃是將龍的眼睛點出來，然後施政報告則是將龍畫出來，「如果一齊睇兩份文件，就更加容易理解啦，唔使猜測施政報告點樣落實五年規劃要求。」他強調有關安排經細心思考，冀社會明白如何在五年令香港再創高峰。
新皇崗口岸通關時間？李家超：確保體驗好、盡快畀大家用
至於新皇崗口岸演練，他指本周六（29日）有約2萬公務員參與演練，目的是看高峰期運作是否順暢，確保安全有序，旅客體驗良好。他強調，兩地政府演練是希望確保盡快滿足可通關的條件，不論任何日子，「測試成功就盡快畀大家用」。
李家超：香港郵政很多問題必須改革 盡快向立法會交方案
被問到香港郵政改以兩年公務員合約續聘9月完成試用期的員工，即之後未能轉為長工，會否令市民覺得公務員不是「鐵飯碗」，李家超指香港郵政以營運基金，商業模式、自負盈虧運作，形容情況獨特。他指，政府明白現時郵政面對環境情況不同，「的確好多問題」，強調「香港郵政改革係必須」，商經局正研究改革方案，然而需要一定時間，當有方案會提出交立法會討論。他坦言，過渡安排在所難免，但當局會保持與員工溝通。
研究危險狗隻管控、罰則是否足夠 提醒狗主責任勿滋擾人
至於近期發生的狗咬狗及狗咬死人事件，李家超認為連串事件反映狗主責任非常重要，狗主在公共地方必須穩妥控制狗隻，除不要傷害他人，亦不要滋擾人，強調狗主責任重要，亦期望狗主負起責任，如果有人不負責任必需依法處理。他又稱，針對狗襲擊人方面，環境及生態局和漁護署將研究危險狗隻及格鬥定義、對危險狗隻管控、罰則是否足夠。他強調，公眾教育重要，提醒市民帶狗隻出來活動時注意不要滋擾到人，期望提升公眾教育。
李家超將發布任內第五份《施政報告》，公眾諮詢6月29日展開，同步就本港首個「五年規劃」收集公眾意見。政商界所提倡議涵蓋經濟民生多個領域，包括再派電子消費券、將新生嬰獎金提升至3萬元、允許強積金作為醫療儲蓄、在北都資助房屋項目試行「先租後買」安排、恢復2,500元學生津貼、收緊輸入外勞等。
綜合兩場《施政報告》地區諮詢會，李家超透露有三個政策方向。其中，宏福苑火災揭示的舊樓大維修監管漏洞，加上法團缺乏專業知識判斷，他考慮由獨立專業機構代辦屋宇維修，市民只需考慮夾錢。
同時，加快舊區重建亦受關注。李家超認同提升城市管理及建設，例如應付突發事件、處理日常市民投訴，要「系統化管理」。另外，就業方面，李家超指會研究量子科技、航天科技如何推動創造就業機會。