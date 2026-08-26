施政報告與五年規劃9.16公布　李家超：更易理解點樣落實規劃要求

行政長官李家超今日（26日）下午到深水埗元州邨元盛樓家訪，收集新一份施政報告及香港首份五年規劃意見。他宣布，兩者將在9月16日在立法會舉行的特別會議中發表。他解釋，公眾對五年規劃理解始終不深，形容五年規劃是將龍的眼睛點出來，施政報告則是將龍畫出來，「如果一齊睇兩份文件，就更加容易理解啦，唔使猜測施政報告點樣落實五年規劃要求。」



2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟。（林彥迅攝）

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。他與深水埗民政專員王浩宇握手。（林彥迅攝）

李家超元州邨家訪、探長者 收集施政報告、五年規劃意見

李家超下午兩時半到達元州邨，陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗、深水埗民政專員王浩宇等。隨即到元盛樓家訪。

李家超探訪一名因肺炎住院，出院後獲安排前往日間醫療中心覆查胸片的長者。（李家超FB）

李家超落區到元州邨期間，探訪元州邨浸信會耆樂中心。（李家超FB）

之後，李家超到萬國宣道浸信會元州邨浸信會耆樂中心探訪。他指「社會高齡化對策工作組」將於今年提交報告，為改善安老政策、推動銀髮經濟發展提供更具針對性的建議，推動香港成為更宜居的樂齡城市。

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗、政府新聞處處長謝振中、行政長官辦公室助理處長（傳媒）何梓滔。（林彥迅攝）

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗、政府新聞處處長謝振中、行政長官辦公室助理處長（傳媒）何梓滔。（林彥迅攝）

期間，李家超在路上與兩名婆婆聊天，該人說自己2008年從蘇屋邨搬遷至元州邨，環境不錯，經常去就近的明愛醫院覆診。（王海圖攝）

李家超與長者談耍太極 囑年紀相若「唔好跌親好緊要」

期間，李家超在路上與兩名婆婆聊天，該人說自己2008年從蘇屋邨搬遷至元州邨，環境不錯，經常去就近的明愛醫院覆診。李家超表示「我以前住蘇屋邨㗎，唔係好遠」、「細路仔時都係周圍走」。街坊回應指「嘩，犀利。」

兩名婆婆已退休，平時有晨運「耍太極」，李家超追問「邊一派呀？」婆婆指是「24式」。李家超說「即係簡單版。緊要呀！因為太極幫到隻腳呀，我哋咁上下年紀，唔好跌親好緊要，你哋穩陣過我」，又笑言與婆婆年紀可能相若，對大家開心生活感安慰。

之後，李家超又與數名由蘇屋邨搬遷至元州邨的長者聊天。（王海圖攝）

婆婆分享晨運、煮早餐 李家超：你哋生活好，我哋安慰

之後，李家超又與數名由蘇屋邨搬遷至元州邨的長者聊天，指自己正製定施政報告，想了解多年來政府的長者政策是否有成效，詢問對方生活質素如何。一名伯伯讚環境好、買餸方便。李家超說小時候都在蘇屋邨長大，形容「我哋都係好街坊喎」，認同元州邨周邊配套集中，買餸、交通方便。

李家超又向長者詢問晨運時間，一名婆婆說每天早上六點左右出動「郁下手腳」，之後煮早餐吃，再買餸。李家超回應指「真係好，你話幾幸福，佢哋可以享受你嘅愛心早餐。」他說地區有關愛隊、區議員可令大家生活更好。婆婆說「多謝你」。李家超回應指「應該嘅，你哋生活得好，我哋感到安慰」。

之後，李家超了解區內單車健身設施，與一名熱愛籃球的青年聊天。（林彥迅攝）

李家超踩健身單車「我唔慢喎」 嘆平時想運動但時間少

之後，李家超了解區內單車健身設施，與一名熱愛籃球的青年聊天。他指，希望對方為香港創造下一個奇跡。他應青年邀請踩單車「我會努力」，了解機器如何計算速度後表示「我唔慢喎」，職員隨即認同「你唔慢呀、特首一啲都唔慢」。李家超表示自己「平時好想運動，但時間少，你畀到我呢個機會，我都多謝你」，指運動很重要，政府推動運動普及化、多元化，令市民隨時可以運動。

李家超在元州邨與一名兩名街坊合照。（林彥迅攝）

李家超遇居民讚「好靚仔」 向麥美娟讚「氣氛好」

結束行程前，有現場人士高呼「李家超，你好靚仔」、「支持特首」、「特首有正氣」、「繼續為民請命」等。李家超向麥美娟表示此行「氣氛好」。

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。（林彥迅攝）

9月16日發表施政報告 同日公布香港首份五年規劃

李家超總結行程時表示落區主要想理解施政報告落實情況，家訪元州邨長者。日前他亦到廣華醫院，了解如何善用科技，李家超表明政府會推動醫療體系統數碼轉型，提高醫療服務質素。他又指今日參觀長者中心，強調政府會貫徹居家安老為本，持續在這方面增加支援。同日，亦考察1823中心工作情況，了解如何用AI加速處理投訴，他要求數字辦帶領1823中心積極應用AI，提升效率。

他公布，9月16日將在立法會舉行的特別會議上發表施政報告，並同日公布香港首份五年規劃。他說五年規劃與施政報告息息相關，但公眾對五年規劃理解始終不深，舉例仍有很多人形容「五年規劃」是「五年計劃」，反映公眾雖然知道兩者關係密切，但對兩者運作未必理解。他形容五年規劃是將龍的眼睛點出來，然後施政報告則是將龍畫出來，「如果一齊睇兩份文件，就更加容易理解啦，唔使猜測施政報告點樣落實五年規劃要求。」他強調有關安排經細心思考，冀社會明白如何在五年令香港再創高峰。

新皇崗口岸通關時間？李家超：確保體驗好、盡快畀大家用

至於新皇崗口岸演練，他指本周六（29日）有約2萬公務員參與演練，目的是看高峰期運作是否順暢，確保安全有序，旅客體驗良好。他強調，兩地政府演練是希望確保盡快滿足可通關的條件，不論任何日子，「測試成功就盡快畀大家用」。

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。（林彥迅攝）

李家超：香港郵政很多問題必須改革 盡快向立法會交方案

被問到香港郵政改以兩年公務員合約續聘9月完成試用期的員工，即之後未能轉為長工，會否令市民覺得公務員不是「鐵飯碗」，李家超指香港郵政以營運基金，商業模式、自負盈虧運作，形容情況獨特。他指，政府明白現時郵政面對環境情況不同，「的確好多問題」，強調「香港郵政改革係必須」，商經局正研究改革方案，然而需要一定時間，當有方案會提出交立法會討論。他坦言，過渡安排在所難免，但當局會保持與員工溝通。

研究危險狗隻管控、罰則是否足夠 提醒狗主責任勿滋擾人

至於近期發生的狗咬狗及狗咬死人事件，李家超認為連串事件反映狗主責任非常重要，狗主在公共地方必須穩妥控制狗隻，除不要傷害他人，亦不要滋擾人，強調狗主責任重要，亦期望狗主負起責任，如果有人不負責任必需依法處理。他又稱，針對狗襲擊人方面，環境及生態局和漁護署將研究危險狗隻及格鬥定義、對危險狗隻管控、罰則是否足夠。他強調，公眾教育重要，提醒市民帶狗隻出來活動時注意不要滋擾到人，期望提升公眾教育。

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。（林彥迅攝）

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。（林彥迅攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

李家超將發布任內第五份《施政報告》，公眾諮詢6月29日展開，同步就本港首個「五年規劃」收集公眾意見。政商界所提倡議涵蓋經濟民生多個領域，包括再派電子消費券、將新生嬰獎金提升至3萬元、允許強積金作為醫療儲蓄、在北都資助房屋項目試行「先租後買」安排、恢復2,500元學生津貼、收緊輸入外勞等。

綜合兩場《施政報告》地區諮詢會，李家超透露有三個政策方向。其中，宏福苑火災揭示的舊樓大維修監管漏洞，加上法團缺乏專業知識判斷，他考慮由獨立專業機構代辦屋宇維修，市民只需考慮夾錢。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

同時，加快舊區重建亦受關注。李家超認同提升城市管理及建設，例如應付突發事件、處理日常市民投訴，要「系統化管理」。另外，就業方面，李家超指會研究量子科技、航天科技如何推動創造就業機會。