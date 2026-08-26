施政報告｜李家超落區與長者談耍太極 囑｢我哋年紀唔好跌好緊要｣
撰文：潘耀昇
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新一份施政報告及香港首份五年規劃料下月出爐，行政長官李家超今日（26日）下午落區，到深水埗元州邨元盛樓家訪，收集意見。他沿路與多名長者聊天了解生活情況，大談晨運耍太極，囑對方年紀與自己相若：「唔好跌親好緊要」。
他之後到區內長者中心了解運作，又試玩健身單車，嘆平時想運動但時間少。臨結束行程前，有現場人士高呼讚他「好靚仔」。李家超向民青局局長麥美娟讚「氣氛好」。
李家超與長者談耍太極 囑年紀相若「唔好跌親好緊要」
期間，李家超在路上與兩名婆婆聊天，該人說自己2008年從蘇屋邨搬遷至元州邨，環境不錯，經常去就近的明愛醫院覆診。李家超表示「我以前住蘇屋邨㗎，唔係好遠」、「細路仔時都係周圍走」。街坊回應指「嘩，犀利。」
兩名婆婆已退休，平時有晨運「耍太極」，李家超追問「邊一派呀？」婆婆指是「24式」。李家超說「即係簡單版。緊要呀！因為太極幫到隻腳呀，我哋咁上下年紀，唔好跌親好緊要，你哋穩陣過我」，又笑言與婆婆年紀可能相若，對大家開心生活感安慰。
婆婆分享晨運、煮早餐 李家超：你哋生活好，我哋安慰
之後，李家超又與數名由蘇屋邨搬遷至元州邨的長者聊天，指自己正製定施政報告，想了解多年來政府的長者政策是否有成效，詢問對方生活質素如何。一名伯伯讚環境好、買餸方便。李家超說小時候都在蘇屋邨長大，形容「我哋都係好街坊喎」，認同元州邨周邊配套集中，買餸、交通方便。
李家超又向長者詢問晨運時間，一名婆婆說每天早上六點左右出動「郁下手腳」，之後煮早餐吃，再買餸。李家超回應指「真係好，你話幾幸福，佢哋可以享受你嘅愛心早餐。」他說地區有關愛隊、區議員可令大家生活更好。婆婆說「多謝你」。李家超回應指「應該嘅，你哋生活得好，我哋感到安慰」。