施政報告｜李家超落區與長者談耍太極　囑｢我哋年紀唔好跌好緊要｣

新一份施政報告及香港首份五年規劃料下月出爐，行政長官李家超今日（26日）下午落區，到深水埗元州邨元盛樓家訪，收集意見。他沿路與多名長者聊天了解生活情況，大談晨運耍太極，囑對方年紀與自己相若：「唔好跌親好緊要」。



他之後到區內長者中心了解運作，又試玩健身單車，嘆平時想運動但時間少。臨結束行程前，有現場人士高呼讚他「好靚仔」。李家超向民青局局長麥美娟讚「氣氛好」。



2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟。（林彥迅攝）

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗、政府新聞處處長謝振中、行政長官辦公室助理處長（傳媒）何梓滔。（林彥迅攝）

李家超與長者談耍太極 囑年紀相若「唔好跌親好緊要」

期間，李家超在路上與兩名婆婆聊天，該人說自己2008年從蘇屋邨搬遷至元州邨，環境不錯，經常去就近的明愛醫院覆診。李家超表示「我以前住蘇屋邨㗎，唔係好遠」、「細路仔時都係周圍走」。街坊回應指「嘩，犀利。」

期間，李家超在路上與兩名婆婆聊天，該人說自己2008年從蘇屋邨搬遷至元州邨，環境不錯，經常去就近的明愛醫院覆診。（王海圖攝）

兩名婆婆已退休，平時有晨運「耍太極」，李家超追問「邊一派呀？」婆婆指是「24式」。李家超說「即係簡單版。緊要呀！因為太極幫到隻腳呀，我哋咁上下年紀，唔好跌親好緊要，你哋穩陣過我」，又笑言與婆婆年紀可能相若，對大家開心生活感安慰。

之後，李家超又與數名由蘇屋邨搬遷至元州邨的長者聊天。（王海圖攝）

婆婆分享晨運、煮早餐 李家超：你哋生活好，我哋安慰

之後，李家超又與數名由蘇屋邨搬遷至元州邨的長者聊天，指自己正製定施政報告，想了解多年來政府的長者政策是否有成效，詢問對方生活質素如何。一名伯伯讚環境好、買餸方便。李家超說小時候都在蘇屋邨長大，形容「我哋都係好街坊喎」，認同元州邨周邊配套集中，買餸、交通方便。

之後，李家超了解區內單車健身設施，與一名熱愛籃球的青年聊天。（林彥迅攝）

李家超又向長者詢問晨運時間，一名婆婆說每天早上六點左右出動「郁下手腳」，之後煮早餐吃，再買餸。李家超回應指「真係好，你話幾幸福，佢哋可以享受你嘅愛心早餐。」他說地區有關愛隊、區議員可令大家生活更好。婆婆說「多謝你」。李家超回應指「應該嘅，你哋生活得好，我哋感到安慰」。