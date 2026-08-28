網約車平台牌照開放申請　議員：牌照條件合理　具規模公司易達標

運輸署今日（28日）公布網約車平台牌照申請詳情，包括要求申請公司須為本港註冊公司、資本額不少於5,000萬元等。有議員認為，牌照條件合理，相信對有一定規模的平台公司而言沒有難度。另有議員提到，政府目前未規定平台公司須將數據存於香港，期望當局考慮到數據安全的問題，要求公司於本地儲存數據。



申請平台須具合法營運經驗 擁不少於五千萬元資本

運輸署今日公布平台公司申請網約車服務牌照的詳情，包括要求申請公司須為本港註冊公司、資本額不少於5,000萬元、具備在750萬人口城市合法營運經驗，且於至少兩個城市每日處理10萬宗以上訂單。申請截止日期為今年10月30日，獲批牌照的公司，每年要繳交120萬元牌照費，有效期最長5年。

立法會議員陳恒鑌。（直播截圖）

陳恒鑌：網約車在已運作一段時間 料不少公司合要求

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌表示，當局提出申請條件對公司的人力、經驗及財才都有要求合適。他續指，平台公司經營時需要有相當投入，倘若要求定得太低，如果日後出現任何問題，未必能夠處理得到相關的責任問題。他又稱，當局提出的申請條件，並非一般小公司可以達到，惟網約車在社會已運作一段時間，而且在不同地區都有，相信有不少公司能符合要求。

實政圓桌立法會議員莊豪鋒。（立法會直播）

莊豪鋒倡訂「最低車資」 平台佣金比例不超15%

實政圓桌立法會議員莊豪鋒認為，政府就網約車平台資金需求、營運里程等要求，對具規模的網絡平台公司而言沒有難度。不過，他強調當局需要做好把關，不容許有「假車假人」，甚至非法勞工，以及跨境車輛趁機「偷雞」做生意的情況。同時，要確保所有接單條件必須公開透明，讓司機可以清楚計到自己實際收入，而且應制定「最低車資」，要求平台佣金比例不應該超過 15%，以保障司機的生計和工作條件。

陳紹雄（黃浩謙攝）

陳紹雄建議要求平台公司將數據存於香港

選委界立法會議員陳紹雄指，據其了解政府一直有與網約車平台溝通，了解他們的日常運作，相信具規模平台公司不難滿足申請的牌照條件。不過他提到，政府目前未有規定平台公司須將數據存於香港，考慮到數據安全問題，建議當局要求平台公司於本地儲存數據。

被問及應否就平台抽佣設限，陳紹雄對此有保留，相信可依靠市場機制處理，又指假如日後出現有平台抽佣比例不合理的情況，司機自然會選擇轉去其他平台工作。