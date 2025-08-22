「僧多粥少」日益嚴重　多家網約車平台下調抽成比例增司機收入

近期，內地多家網約車平台宣布下調每筆訂單抽成比例，以增加司機收入，緩解行業競爭壓力。受新冠疫情後經濟疲軟及就業市場收縮影響，大量失業者湧入網約車行業，導致接單量稀釋、司機收入下滑。



據悉，滴滴出行、T3出行、曹操出行等主要網約車平台相繼發布公告，計劃降低抽成比例，保障司機權益。此舉與去年以來多地監管部門針對抽成問題約談平台的行動密切相關。

滴滴出行表示，將於今年底前把訂單最高抽成上限從29%降至27%，超出部分隨單返還；司機每月完成50筆訂單，月均抽成上限將不超過25%。2024年，滴滴平台訂單平均抽成約為14%。

T3出行則承諾，平台訂單抽成比例最高不超27%，並計劃年底前將26%-27%抽成訂單占比從21%降至17%。每月完成50筆訂單的司機，流水總額抽成上限將控制在25%以內。

曹操出行於8月15日宣布，即日起其APP及微信小程序訂單的抽成上限從22.7%下調至22.5%。

據《第一財經》報道，多數司機對此表示歡迎。一位從業超5年的網約車司機表示，抽成比例下調有助於提升單筆訂單收入，減輕工作壓力。然而，他指出，接單量下降仍是影響收入的主要因素。隨著司機數量增加，訂單競爭加劇，行業內「僧多粥少」現象日益嚴重。

疫情後，中國經濟復甦緩慢，民眾消費趨於謹慎，大量待業者及失業者轉入網約車行業，導致司機數量激增，平均接單量和收入隨之下降。年初，多地監管部門發出警示，稱網約車市場運力已趨飽和，日均訂單數和營收呈下降趨勢，提醒企業和個人謹慎入行。