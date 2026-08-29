律政司歡迎人大常委會修訂律師法　港澳律師考獲資格准大灣區執業

全國人民代表大會常務委員會昨日通過《中華人民共和國律師法》修正草案，新修訂將於今年9月1日起實施，屆時港澳執業律師通過考試，並取得內地執業資格後，可在大灣區內九個市執業。



律政司司長林定國表示衷心感謝司法部等機關大力支持大灣區律師制度發展。（政府新聞處圖片）

修改後的《律師法》第六十二條規定，本港和澳門特別行政區執業律師通過國務院司法行政部門組織的粵港澳大灣區律師執業考試，並取得內地執業資格，可在廣東省廣州市、深圳市、 珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市從事規定範圍的法律業務。考試報名條件、申請執業程序、執業範圍等事項由國務院司法行政部門規定。

律政司司長林定國表示熱烈歡迎，並衷心感謝司法部等機關大力支持大灣區律師制度發展。他指，國家《十五五規劃綱要》要求深化粵港澳大灣區建設，加快建設國際一流灣區，具備雙重執業資格的大灣區律師可助力大灣區規則銜接、機制對接，積極融入和服務國家發展大局。

全國人大常委會於2020年8月決定授權國務院開展試點工作，為期三年，試點期原至2023年10月屆滿，於2023年8月獲全國人大常委會延長至今年10月4日。截至今年6月，已有超過650名港澳律師取得律師執業證，可在大灣區內地九市辦理適用內地法律的部分民商事法律事務。現時，已有大灣區律師擔任內地九市案件的訴訟代理人出庭應訴，以及代理大灣區仲裁案件。

律政司會繼續與司法部、廣東省司法廳等機關保持緊密溝通，積極支持和配合大灣區律師制度常態化的相關工作。