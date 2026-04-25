張國鈞：大灣區律師執業試受歡迎　超過600人取得執業證

粵港澳大灣區律師執業試已舉辦五屆，律政司副司長張國鈞指，考試受律師歡迎，現時有600多人通過考試，並取得相關的律師執業證。另外，他又透露「體育爭議解決先導計劃」下的「指定體育爭議解決網上平台」2月啟用至今，已有成功個案，並收到不少查詢。



張國鈞今日（25日）出席電台節目時提到，粵港澳大灣區律師執業考試，受律師歡迎，現時有600多人通過考試，並取得相關的律師執業證。為期6年的港澳法律執業者在大灣區的試點計劃，將於今年屆滿，他表示正向內地爭取將大灣區律師制度恆常化。

《施政報告》提出推廣體育仲裁，體育及法律界正在商討如何發展，並將向政府提出方案。（歐陽德浩攝）

體育爭議解決網上平台啟用至今 已有成功個案

「體育爭議解決先導計劃」下的「指定體育爭議解決網上平台」2月啟用，張國鈞指，啟用至今，已有成功個案，並收到不少查詢。不過仲裁個案的詳情涉及私隱需要保密。他又稱，將來會發放可以公開的資料，以確保公帑用得其所，亦希望透過實例鼓勵業界多利用平台。

他又指，處理體育爭議的其中一個特色是時間要快，因可能涉及運動員能否出賽，影響訓練，又稱不少運動員會到外地訓練，所以網上平台可讓運動員不在港時亦能處理爭議。

國際調解院調解美伊? 張國鈞：視乎雙方是否願意

去年10月國際調解院正式營運，張國鈞表示，現階段首要工作是鼓勵企業或合約持份者在條款中加入調解機制。問及將來在處理類似美伊談判等會否有角色，他認為這要視乎雙方是否願意參與。

他又指，調解院設商業及「國與國爭議」兩本專家名冊，以應對不同性質的糾紛，過去不少西方國家傾向以對抗，甚至戰爭解決爭議，相信隨着更多成功調解案例出現，以調解方式處理國家間糾紛將成大勢所趨，料未來會有更多國家加入國際調解院。

張國鈞在本台節目《星期六問責》表示，「體育爭議解決先導計劃」下的「指定體育爭議解決網上平台」2月啟用至今，已有成功個案，亦收到不少查詢，但仲裁個案的詳情涉及私隱需要保密，指將來會發放可以公開的資料，以確保公帑用得其所，亦希望透過實例鼓勵業界多利用有關平台。

他又表示，處理體育爭議的其中一個特色是時間要快，因為可能涉及運動員能否出賽，影響訓練，又說不少運動員會到外地訓練，所以網上平台可讓運動員不在港時亦能處理爭議。

對於總部落戶在香港的國際調解院將來在處理類似美伊談判等會否有角色，張國鈞表示，國際調解院設有2本調解員名冊，包括解決商事糾紛及解決國與國之間爭議所需的調解員，以處理不同爭議。至於下月舉行的全球調解峰會，張國鈞說，律政司將大力支持及推廣峰會，屆時會有不同專家、學者、企業代表出席，有助香港構建國際調解生態圈，對香港爭取成為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心的地位是重要的。