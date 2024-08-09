大灣區律師與內地律師加強交流　張國鈞：助力國家涉外法治建設

中國法律服務（香港）有限公司和深圳市藍海法律查明和商事調解中心為大灣區律師舉辦的第一期內地法律精講及法律實務培訓班今日（9日）開班，律政司副司長張國鈞在開班致辭時指，上月三中全會通過相關決定，強調法治是中國式現代化重要保障，並指出要加強涉外法治建設。他指，大灣區律師與內地律師必須進一步加強交流互鑑，強強聯手，豐富彼此處理涉外法律議題的思路，共同助力國家涉外法治建設。



律政司副司長張國鈞今日（八月九日）在內地法律精講及法律實務培訓（第一期）開班致辭（政府新聞處）

張國鈞致辭時指，大灣區律師有香港與大灣區城市執業資格，擁處理跨境業務的經驗，也擁有語言優勢，可助力發揮大灣區「一國兩制三法域」的獨特優勢。

律政司一直非常重視大灣區法治建設的工作，會繼續按着今年四月律政司發布的《粵港澳大灣區法治建設行動綱領》，推進機制、規則和人才三方面的聯通。當中，提升大灣區內法律人才的連接，及專業交流的深度和廣度，是十分重要的環節，當局會積極支持大灣區律師的各類培訓項目，深化區內的實務合作。

律政司副司長張國鈞今日（八月九日）在內地法律精講及法律實務培訓（第一期）開班致辭，重申大灣區律師與內地律師合作，屬強強聯手。（政府新聞處）

培訓班為期兩天，最高人民法院與廣東省律師協會代表，會為學員導航兩大重要的發展方向：涉外涉港澳民商事審判的重點議題，及在國家現代化開放的進程中，對港政策的體現，協助大家掌握大局觀；專家講解有關跨境業務上的熱點題目，包括常見的涉港婚姻家事案件、內地繼承法律事務實務操作的要點、及內地法律其中一個最新的議題，就是今年七月一日在內地剛實施的新公司法。