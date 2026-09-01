離島區三會成員梅州考察交流　盼借鑑基層治理及產業發展經驗

新界社團聯會離島地區委員會主辦的「離島地區治理梅州考察交流團」8月29日至30日赴廣東梅州考察交流，希望加深離島區「三會」成員對國家經濟發展的了解，深入認識客家文化及基層治理經驗。該團由離島民政事務專員莫望塵任榮譽團長、新社聯離島地區委員會主席祝慶台任團長，中聯辦新界西區事務部副部長孫學偉隨團。



新界社團聯會離島地區委員會主辦「離島地區治理梅州考察交流團」，8月29日至30日赴廣東梅州考察交流，希望加深離島區「三會」成員對國家經濟發展的了解，深入認識客家文化及基層治理經驗。

考察期間，交流團先後參觀葉劍英紀念園、中國客家博物館、梅江區三角鎮墟鎮社區、廣東雁歸來養生產業有限公司、廣東盈華電子材料有限公司及林風眠故居等，了解梅州在基層公共服務、人居環境整治、文化傳承與保護、現代農業及特色產業發展等方面的情況。

新界社團聯會離島地區委員會主辦「離島地區治理梅州考察交流團」，8月29日至30日赴廣東梅州考察交流，希望加深離島區「三會」成員對國家經濟發展的了解，深入認識客家文化及基層治理經驗。

離島民政事務專員莫望塵表示，梅州作為著名的革命老區，過去曾為中央蘇區提供重要支援；時至今日，梅州已積極善用科技推動產業升級，在國家政策支持下振興地方經濟，將科技應用、地方特色與產業發展相結合，值得香港借鑑。他續指，隨着新一屆「三會」任期於今年四月展開，今次交流亦讓各「三會」成員拓闊視野，並加強彼此交流聯繫，為日後地區工作建立更好合作基礎。

新界社團聯會離島地區委員會主辦「離島地區治理梅州考察交流團」，8月29日至30日赴廣東梅州考察交流，希望加深離島區「三會」成員對國家經濟發展的了解，深入認識客家文化及基層治理經驗。

新界社團聯會離島地區委員會主席祝慶台指，今次考察讓團員有機會深入認識淳樸厚重的客家文化，亦能實地了解梅州在基層治理及產業發展方面的成果，感受到兩地同根同源、親如一家的同胞情誼。他期望以今次交流為契機，持續推動梅港兩地交往交流交融，讓兩地在文化、社區治理及產業發展等不同領域加強互動，相互借鑑發展經驗，進一步挖掘合作潛力、拓展合作空間，攜手推動兩地更高質量的交流合作