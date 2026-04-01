三會2026｜立會新丁莊豪鋒不獲續任　黃碧嬌、棄選落選議員有份

新一屆「三會」名單出爐，3,001名成員今天（1日）起上任，總數較上屆增加2人，任期兩年，掌握區議會選舉提名權。《香港01》翻查名單，多名現任立法會議員「新丁」繼續出任分區委員會成員，不過同樣是「新丁」的實政圓桌田北辰接班人莊豪鋒，則沒被繼續委任為大興及山景分區委員。政界估計與連任「三會」的立法會議員本身身兼區議員有關，莊豪鋒本身不是區議員。捲入宏福苑火災爭議的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，亦連任大埔南分區委員。分別棄選和落選立法會議員的陸瀚民、陸頌雄，雙雙加入「三會」。



政府委任的3,001名「三會」成員，當中分區委員會佔1,918人、地區撲滅罪行委員會佔553人、地區防火委員會佔530人，任期兩年至2028年3月31日。

「三會」成員總數較上屆增2人

政府委任的3,001名「三會」成員，當中分區委員會佔1,918人、地區撲滅罪行委員會佔553人、地區防火委員會佔530人，任期兩年至2028年3月31日。選舉改制後，「三會」成員擴大權力，除了掌握區議會選舉參選人提名權，更新增由「三會」成員互選的176席地區委員會界別，所佔議席僅次於委任的179席。

多名立會新丁連任「三會」 莊豪鋒無連任分區會

《香港01》翻查名單，多名現任立法會議員「新丁」繼續出任分區委員會成員，其中本身是民建聯油尖旺區議員的新任新界東南立法會議員葉傲冬，連任油尖旺南分區委員；民建聯大埔區議員、新任漁農界立法會議員陳博智，連任大埔區撲滅罪行委員會委員；本身是北區區議員的新任新界北立法會議員譚鎮國，連任北區防火委員會委員；新任新界東南立法會議員、西貢區議員方國珊亦連任西貢分區委員會委員；本身是民建聯東區區議員的新任港島東立法會議員植潔鈴，並連任怡灣分區委員會委員。

實政圓桌召集人田北辰與立法會議員莊豪鋒。（梁鵬威攝）

至於同樣是「新丁」的實政圓桌田北辰接班人莊豪鋒，則沒被繼續委任為大興及山景分區委員。選委界議員范凱傑，亦未能連任大埔區滅罪會副主席。政界估計與能夠連任「三會」的立法會議員本身身兼區議員有關，莊豪鋒、范凱傑本身不是區議員。分別棄選和落選立法會議員的經民聯陸瀚民、工聯會陸頌雄，雙雙加入「三會」。

黃碧嬌連任大埔南分區委員

區議員都獲委任入「三會」，包括捲入宏福苑火災爭議的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，連任大埔南分區委員。剛與話題人物鍾培生結婚的民建聯西貢區議員莊雅婷，連任西貢區防火委員會委員。

宋芝齡與黃守東。（陳順禎攝）

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宋芝齡、黃守東連任分區會

本身是無綫電視《流行都市》主持的自由黨灣仔支部主席宋芝齡，連任灣仔西分區委員。本身是新民黨、有「亞視暖男」之稱的前亞視公關黃守東，連任灣仔東分區委員。

宋芝齡表示，會繼續用心服務社區，衷心感謝灣仔民政處的信任，形容過去幾年的成熟了不少，不是指年紀增長，而是地區工作及處事的能力，以扎實的執行力穩步向前，稱地區服務從來不是一人之事，團隊精神尤為重要，唯有同心協力、彼此配合，才能真正為社區帶來改變。