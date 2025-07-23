01消息：青年民建聯副主席陳遙退黨 早前被揭非永久居民加入三會
撰文：馮子健
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區議會改制後，地區三會成員有權提名候選人，以及選出地區委員會界別區議員；此外，三會成員可互選產生156名選委，選出特首及立法會選委會議員。本身是分區委員會成員的青年民建聯常務副主席陳遙，早前被揭發是非永久居民身份後退出三會。
《香港01》接獲消息，陳遙已辭任青年民建聯常務副主席，並已經退出民建聯。有黨友斥陳遙有誠信問題。《香港01》向陳遙查詢，表明身份後對方掛斷電話。法例規定，年滿18歲永久性居民方可登記為選民，擁有提名和投票資格，換言之陳遙沒權提名候選人。
三會成員選出行政長官、立法會議員及區議員
選舉改制後，十八區分區委員會、撲滅罪行委員會及防火委員會成員權力增加，三會成員除了可互選出156名選委，投票選出行政長官外，更有份選出立法會選委界議員。區議會改制後，有意參選區議員的人士亦需要向三會各取得三張提名票，共九張提名票才可入閘；三會成員亦可選出地區委員會界別區議員。
01消息：青年民建聯常務副主席陳遙退黨
早前被揭發非永久居民卻任三會成員
有傳媒早前報道，2024年獲委任為馬鞍山南分區會成員的陳遙，並非香港永久性居民，已經退出三會。他向傳媒承認非香港永久性居民，以個人原因辭任三會成員。有消息指，任期兩年的三會即將換屆之際，內部接獲告密信，不少人得悉後對陳感到不滿。
有民建聯中人斥陳遙有誠信問題
《香港01》接獲消息，陳遙更已辭任青年民建聯常務副主席，同時退出民建聯。有民建聯中人直言，事件顯示陳遙有誠信問題，不過並非黨高層開除陳的黨席，是陳遙自行退黨。另有前黨友形容，民建聯本有意培養陳遙，惟陳不時「拉幫結派」，影響內部本身和諧的氣氛。
陳遙未有回應
《香港01》向陳遙查詢，表明記者身份後，陳遙掛斷電話。
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