01消息：青年民建聯副主席陳遙退黨　早前被揭非永久居民加入三會

區議會改制後，地區三會成員有權提名候選人，以及選出地區委員會界別區議員；此外，三會成員可互選產生156名選委，選出特首及立法會選委會議員。本身是分區委員會成員的青年民建聯常務副主席陳遙，早前被揭發是非永久居民身份後退出三會。



《香港01》接獲消息，陳遙已辭任青年民建聯常務副主席，並已經退出民建聯。有黨友斥陳遙有誠信問題。《香港01》向陳遙查詢，表明身份後對方掛斷電話。法例規定，年滿18歲永久性居民方可登記為選民，擁有提名和投票資格，換言之陳遙沒權提名候選人。



青年民建聯去年換屆時公布新領導班子名單。（李宇婷攝）

青年民建聯常務副主席陳遙。(青年民建聯)

三會成員選出行政長官、立法會議員及區議員

選舉改制後，十八區分區委員會、撲滅罪行委員會及防火委員會成員權力增加，三會成員除了可互選出156名選委，投票選出行政長官外，更有份選出立法會選委界議員。區議會改制後，有意參選區議員的人士亦需要向三會各取得三張提名票，共九張提名票才可入閘；三會成員亦可選出地區委員會界別區議員。

陳遙已經退任青年民建聯常務副主席

青年民建聯常務副主席陳遙（右一）。(青年民建聯)

01消息：青年民建聯常務副主席陳遙退黨

早前被揭發非永久居民卻任三會成員

有傳媒早前報道，2024年獲委任為馬鞍山南分區會成員的陳遙，並非香港永久性居民，已經退出三會。他向傳媒承認非香港永久性居民，以個人原因辭任三會成員。有消息指，任期兩年的三會即將換屆之際，內部接獲告密信，不少人得悉後對陳感到不滿。

青年民建聯常務副主席陳遙（左四）。(香港島婦女聯會)

民建聯中人認為陳遙誠信有問題。（資料圖片）

有民建聯中人斥陳遙有誠信問題

《香港01》接獲消息，陳遙更已辭任青年民建聯常務副主席，同時退出民建聯。有民建聯中人直言，事件顯示陳遙有誠信問題，不過並非黨高層開除陳的黨席，是陳遙自行退黨。另有前黨友形容，民建聯本有意培養陳遙，惟陳不時「拉幫結派」，影響內部本身和諧的氣氛。

青年民建聯常務副主席陳遙（右一）。(青年民建聯)

陳遙未有回應

《香港01》向陳遙查詢，表明記者身份後，陳遙掛斷電話。