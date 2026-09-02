北都大學城｜李家超晤教資會談加強產學研協作　鞏固國際教育樞紐

行政長官李家超今日（2日）與大學教育資助委員會成員會面，就香港高等教育最新發展交流意見，討論範疇涵蓋北都大學城區加強產學研協作、推動國家和國際層面協作以建設香港成為國際教育樞紐等。李家超表示，政府將透過數碼轉型、深化產學研協作及國際合作，進一步鞏固香港作為國際教育樞紐的領先地位，全力培育具備未來競爭力的人才。



圖示牛潭尾「北都大學教育城」構想圖。

李家超與教資會成員會面 討論推動國家、國際層面協作

會上，教資會主席雷添良向李家超介紹教資會為鞏固香港，作為國際專上教育樞紐地位而推行的最新策略性措施，包括探討香港高等教育如何配合國家發展優先事項，及香港的策略規劃目標等。雷添良指，教資會將積極支持本地院校培育本地人才和吸引全球頂尖人才，以助力將香港打造成為領先的國際專上教育樞紐。

行政長官李家超（前排中）、政務司司長陳國基（前排右四）、教育局局長蔡若蓮（前排左四）、署理創新科技及工業局局長張曼莉（前排左三），與大學教育資助委員會（教資會）主席雷添良（前排右三）、教資會秘書長鄧特抗（前排左一）及教資會成員會面，就香港高等教育界的發展交換意見。（isd)

數碼轉型、深化產學研協作 鞏固國際教育樞紐地位

李家超感謝來自本地、內地和海外的教資會成員為香港高等教育發展提出意見，又稱香港作為國際教育樞紐的卓越地位備受肯定，有5間教資會資助大學位列全球百強，其中2間更躋身全球前二十名，高等教育發展前景亮麗。

李家超提到，政府即將公布《香港第一個五年規劃》，通過推動加快北部都會區建設、建設國際創新科技中心、打造國際高端人才集聚高地等戰略，積極對接國家「十五五」規劃。他表示，北部都會區大學城特以城區概念發展，結合教育、科技、人才、產業及城市發展五大元素，構建高質量大學城區，進一步推動產學研一體化發展。

他強調，政府將透過數碼轉型、深化產學研協作及國際合作，進一步鞏固香港作為國際教育樞紐的領先地位，致力追求卓越研究，全力培育具備未來競爭力的人才。

出席的官員包括政務司司長陳國基、教育局局長蔡若蓮、署理創新科技及工業局局長張曼莉、特首政策組組長黃元山，以及教育局常任秘書長陳穎韶等。