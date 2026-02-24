來稿｜「北都教育城」宜升格「國際高等教育協作區」

來稿作者：鄭思烜、何子煜



根據全球最大非營利國際教育交流組織——美國國際教育工作者協會（NAFSA）的統計，在2024到25學年，約有120萬名國際留學生選擇赴美就讀，佔全球留學生總數的六分之一以上。然而，今年美國政府在國際學生政策上出現顯著轉變，包括大幅削減對高等教育的補助金與預算，並調整簽證審核流程及相關費用，這些轉變令美國釋放了對國際留學生的不友善信號。諮詢機構預計，將導致來年赴美留學的國際生數量銳減接近五分之一，進而造成美國經濟在教育產業上約70億美元直接損失。



這一政策調整不僅對美國高等教育與國際人才吸引產生短期衝擊，更可能成為全球創新資源與人才流動格局重新分配的重要轉捩點。當美國的政策環境越趨不穩定時，香港則旗幟鮮明地開展建設「國際教育樞紐」的工作，以絕佳的政策穩定性作為全球學子的「風險對沖」，是可貴的戰略機遇。

行政長官李家超在《2024年施政報告》中已提出規劃「北都大學教育城」，並預留至少80公頃土地用於專上教育發展，旨在配合香港成為「國際教育樞紐、未來人才搖籃」的定位。《2025年施政報告》中則訂明時間表，計劃在上半年公佈「北都大學教育城概念發展綱要」。然而，面對日益激烈的全球教育競爭，政府和院校的發展策略都需要更加果斷和展現魄力，否則香港可能難以有效承接國際學術資源，也無法充分釋放其作為國際教育樞紐的潛力。新一年度《財政預算案》發表在即，筆者認為特區政府有必要以更具前瞻性和創新性的思維，將「北都大學教育城」提升為「香港國際高等教育協作區」。

現行發展模式的局限

根據發展局在《2025年施政報告》致謝動議中提及的內容，區內院校將主要採用「自資模式」運營，這雖有利於保持院校的發展彈性，但往往意味着缺乏政府提供的經濟誘因與政策支持，引致難以吸引國際頂尖學府入駐。

縱觀全球，知名高校設立海外分校均依賴當地政府在土地、稅收和資金方面的有力支持，僅靠自資模式難免削弱香港在國際教育競爭中的吸引力。比如說，新加坡的「全球校園計劃」（Globalhouse）可作為重要參考，該國通過提供廉價土地、稅收減免和啟動資金等優惠，成功吸引耶魯大學、慕尼克工業大學等世界級學府設立亞洲校區，這表明政府的主動作為與配套政策是成功構建國際協作區的關鍵。

從教育城到協作區的以點帶面

為把握當前國際教育格局變化的機遇，特區政府應在多個方面加強政策引導與資源投入。首先，建議政府將協作區明確界定為「全球頂尖大學海外開拓基地」，重點吸引因簽證政策變化而招生受影響的美歐知名高校，並參考新加坡經驗，提供量身定制的合作方案，包括土地優惠、稅收減免及啟動資金支持。展望將來，隨着北部都會區日後的更深入融合發展，政府亦能夠研究加強與前海的合作，善用協作區的高質量且密集的基礎研究實力，為前海的企業研發中心提供針對性的支持。

其次，應鼓勵多元合作模式，除單獨設校外，亦可推動設立聯合研究院，促進中外高校與本地科研機構共建高水準研究平台，並爭取短期內合辦研究生課程，比如參考上海紐約大學、西交利物浦大學等中外合作辦學成功案例，鼓勵本地院校與國際高校共建高水準合作學府，尤其是聚焦人工智慧、生物醫藥、低碳科技等前沿領域，引入德國TU9聯盟、瑞士蘇黎世聯邦理工學院等優勢學科資源，充實香港的競爭力，亦進一步落實教育、科技、人才一體化培育的政策理念。

作者鄭思烜是政賢力量青年時事評論員；作者何子煜是政賢力量研究主任。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

