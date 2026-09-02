立法會9.21起辦18場政策簡報會 局長一併簡介五年規劃及施政報告
撰文：文維廣
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香港首份「五年規劃」和最新一份施政報告本月16日出爐。立法會本月21日起至下月6日，舉行18場政策簡報會，各政策局局長將向立法會事務委員會一併簡介香港五年規劃及2026年施政報告。
9月16日公布首份「五年規劃」及新一份施政報告
行政長官李家超本月16日到立法會公布香港首份「五年規劃」，隨之在同日公布新一份施政報告，翌日（17日）再到立法會出席「行政長官互動交流答問會」。根據《內務守則》第31條，行政長官發表施政報告後，各政策局局長將為議員舉行簡報會，闡述施政報告中各項政策措施的內容，所有議員均可出席。
與施政報告息息相關 簡報會涵蓋五年規劃部分
立法會秘書處今日表示，鑒於香港五年規劃與施政報告息息相關，今年的簡報會除施政報告外，亦將涵蓋香港五年規劃的相關部分。而經各事務委員會主席同意並諮詢政府當局後，相關簡報會已編訂於本月21日至下月6日期間舉行，請議員預留時間出席。
李家超早前以「畫龍點睛」做比喻，形容五年規劃是將一條龍的睛點出來，每年施政報告就是將龍畫出來，公布五年規劃後隨之公布施政報告，可以讓市民更容易了解兩者一脈相承，市民同時參閱兩份文件，更能理解政府如何按照五年規劃的方向和策略，將藍圖轉化為政策措施。