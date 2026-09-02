立法會9.21起辦18場政策簡報會　局長一併簡介五年規劃及施政報告

香港首份「五年規劃」和最新一份施政報告本月16日出爐。立法會本月21日起至下月6日，舉行18場政策簡報會，各政策局局長將向立法會事務委員會一併簡介香港五年規劃及2026年施政報告。



9月16日公布首份「五年規劃」及新一份施政報告

行政長官李家超本月16日到立法會公布香港首份「五年規劃」，隨之在同日公布新一份施政報告，翌日（17日）再到立法會出席「行政長官互動交流答問會」。根據《內務守則》第31條，行政長官發表施政報告後，各政策局局長將為議員舉行簡報會，闡述施政報告中各項政‍策措施的內容，所有議員均可出席。

與施政報告息息相關 簡報會涵蓋五年規劃部分

立法會秘書處今日表示，鑒於香港五年規劃與施政報告息息相關，今年的簡報會除施政報告外，亦將涵蓋香港五年規劃的相關部分。而經各事務委員會主席同意並諮詢政府當局後，相關簡報會已編訂於本月21日至下月6日期間舉行，請議員預留時間出席。

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗等。（黃寶瑩攝）

李家超早前以「畫龍點睛」做比喻，形容五年規劃是將一條龍的睛點出來，每年施政報告就是將龍畫出來，公布五年規劃後隨之公布施政報告，可以讓市民更容易了解兩者一脈相承，市民同時參閱兩份文件，更能理解政府如何按照五年規劃的方向和策略，將藍圖轉化為政策措施。