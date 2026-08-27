施政報告五年規劃同日發表 特首一招避「由朝讀到黑」｜政圈觀察
行政長官李家超昨日（8月26日）宣布，將於9月16日在立法會特別會議公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）》，隨之發表2026年《施政報告》。兩大政策文件篇幅均數以萬計，而李家超過往四年宣讀施政報告時長均接近3小時，若按過往做法全文宣讀，會否「由朝讀到黑」？據了解，政府內部不認為此做法可行，並且已有對策，李家超當日不會逐字完整宣讀兩份文件，而是選擇要點發表。不過，由於兩份文件涵蓋範圍廣泛，預計仍需數小時才能完成。
李家超：同時公布經細心思考 冀社會明白香港如何再創高峰
李家超昨日落區時宣布，將在9月16日公布香港首份五年規劃，隨之發表本年度施政報告。他解釋，五年規劃與施政報告息息相關，惟公眾對五年規劃的理解始終不深，若兩份文件一併公布，社會將更容易理解政府如何落實規劃要求。他形容，五年規劃是「將龍的眼睛點出來」，施政報告則是「將龍畫出來」，「如果一齊睇兩份文件，就更加容易理解，唔使猜測施政報告點樣落實五年規劃要求」。他強調有關安排經細心思考，冀社會明白如何在五年令香港再創高峰。
特區政府在今年6月展開香港首份五年規劃公眾諮詢，其後宣布同步展開2026年施政報告諮詢。李家超多次表示，五年規劃是香港發展藍圖，屬策略性指導文件，對接國家整體發展戰略；《施政報告》則可視為五年規劃的年度報告，交代香港如何落實五年規劃及年度施政重點，兩者一脈相承。他又透露，香港首個五年規劃將參考內地不同城市做法，設立約20多個宏觀指標；施政報告則每年有100多個指標，並可要求政策局及部門就具體領域再訂定指標。
兩大文件篇幅均數以萬計 同時完整宣讀不可行
翻查資料，李家超過去四年發表的施政報告，篇幅與宣讀時間均相當可觀。2022年首份施政報告全文約3.1萬字，宣讀約2小時45分鐘；2023年施政報告約3.2萬字，宣讀約3小時；2024年《施政報告》約3.5萬字，宣讀約2小時40分鐘；去年全文亦有約3萬字，花了近3小時宣讀。
至於五年規劃，香港未有往績可參考，但若以澳門特區政府本月18日公布的《澳門特別行政區經濟和社會發展第三個五年規劃（2026—2030年）》為參照，它的全文共10篇36章、68個專欄，約8.6萬字，並以35項經濟社會發展主要指標勾勒未來行動座標。
澳門「三五」規劃提出八大發展目標，香港首份五年規劃則涵蓋六大部分，包括加快北部都會區建設、金融和貿易、創新科技和產業發展、民生及社會發展、區域合作發展與文體旅協同發展及綠色生活，單是諮詢文件字數已有約1.2萬字，最終出爐的政策文件，需要就各個範野定出具體發展方針與策略，篇幅肯定遠多於此。
換言之，如果特首按以往宣讀施政報告的做法，逐一完整宣讀五年規劃與施政報告，恐怕需要花費5至6小時，甚至更長時間，這不僅考驗其耐力，亦考驗一眾議員，以至觀看直播的市民的專注力與消化能力。政府顯然也意識到這個做法不太可行。知情人士透露，雖然五年規劃與施政報告均未定稿，難以估算其最終篇幅，但特首在9月16日當天將不會逐字發表兩份文件，而是會擇取重點宣讀。
林鄭曾宣讀「簡要版」施政報告
香港基本法第64條規定，特區政府必須定期向立法會作施政報告，這一安排與國務院總理每年向全國人大發表政府工作報告相似。不過，法例沒有列明特首發表施政報告時必須逐字讀出，雖然歷任特首多選擇完整宣讀，但上一任特首林鄭月娥在就任第一年曾打破慣例，只在立法會讀出簡要版，歷時約40分鐘，而當年其施政報告全文達破紀錄的5.1萬字，此後兩年，林鄭均只在立法會宣讀簡要版施政報告，到任期最後兩年才「回歸傳統」，讀出足本。
五年規劃在香港則屬於全新事務，並無法例規定行政長官必須向立法會宣讀。而若再以澳門為例，最新的五年規劃，亦是由行政長官岑浩輝率領五名司長舉行新聞發佈會向社會公布，而非在立法會宣讀。內地不少城市公布五年規劃時，更是直接發表文件。由此可見，特首在立法會宣讀五年規劃，並非強制，此前亦有消息稱，政府會在特首發表施政報告之前幾天公布五年規劃。
宣讀五年規劃非硬性規定 消息：突顯李家超重視
政府中人透露，李家超最終選擇在立法會發表五年規劃，是因為他對此未十分重視。李家超昨日也表明，「為鄭重其事，我將在立法會大會公布香港第一個五年規劃，並隨之發表施政報告」。事實上，從特區政府宣布制定香港首份五年規劃之初，立法會已表明態度，積極配合，動員全體議員成立多個小組，分工合作進行專題研究及分析、匯集不同界別意見，提交給政府。
李家超在9月16日發表五年規劃與施政報告後，當天下午將舉行記者會，傍晚出席電視論壇節目，進一步闡述這兩份政策文件的內容，翌日他還將出席立法會「行政長官互動交流答問會」。