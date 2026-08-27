施政報告五年規劃同日發表　特首一招避「由朝讀到黑」｜政圈觀察

行政長官李家超昨日（8月26日）宣布，將於9月16日在立法會特別會議公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）》，隨之發表2026年《施政報告》。兩大政策文件篇幅均數以萬計，而李家超過往四年宣讀施政報告時長均接近3小時，若按過往做法全文宣讀，會否「由朝讀到黑」？據了解，政府內部不認為此做法可行，並且已有對策，李家超當日不會逐字完整宣讀兩份文件，而是選擇要點發表。不過，由於兩份文件涵蓋範圍廣泛，預計仍需數小時才能完成。



李家超：同時公布經細心思考 冀社會明白香港如何再創高峰

李家超昨日落區時宣布，將在9月16日公布香港首份五年規劃，隨之發表本年度施政報告。他解釋，五年規劃與施政報告息息相關，惟公眾對五年規劃的理解始終不深，若兩份文件一併公布，社會將更容易理解政府如何落實規劃要求。他形容，五年規劃是「將龍的眼睛點出來」，施政報告則是「將龍畫出來」，「如果一齊睇兩份文件，就更加容易理解，唔使猜測施政報告點樣落實五年規劃要求」。他強調有關安排經細心思考，冀社會明白如何在五年令香港再創高峰。

特區政府在今年6月展開香港首份五年規劃公眾諮詢，其後宣布同步展開2026年施政報告諮詢。李家超多次表示，五年規劃是香港發展藍圖，屬策略性指導文件，對接國家整體發展戰略；《施政報告》則可視為五年規劃的年度報告，交代香港如何落實五年規劃及年度施政重點，兩者一脈相承。他又透露，香港首個五年規劃將參考內地不同城市做法，設立約20多個宏觀指標；施政報告則每年有100多個指標，並可要求政策局及部門就具體領域再訂定指標。

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。他與深水埗民政專員王浩宇握手。（林彥迅攝）

2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗、政府新聞處處長謝振中、行政長官辦公室助理處長（傳媒）何梓滔。（林彥迅攝）

兩大文件篇幅均數以萬計 同時完整宣讀不可行

翻查資料，李家超過去四年發表的施政報告，篇幅與宣讀時間均相當可觀。2022年首份施政報告全文約3.1萬字，宣讀約2小時45分鐘；2023年施政報告約3.2萬字，宣讀約3小時；2024年《施政報告》約3.5萬字，宣讀約2小時40分鐘；去年全文亦有約3萬字，花了近3小時宣讀。

至於五年規劃，香港未有往績可參考，但若以澳門特區政府本月18日公布的《澳門特別行政區經濟和社會發展第三個五年規劃（2026—2030年）》為參照，它的全文共10篇36章、68個專欄，約8.6萬字，並以35項經濟社會發展主要指標勾勒未來行動座標。

澳門「三五」規劃提出八大發展目標，香港首份五年規劃則涵蓋六大部分，包括加快北部都會區建設、金融和貿易、創新科技和產業發展、民生及社會發展、區域合作發展與文體旅協同發展及綠色生活，單是諮詢文件字數已有約1.2萬字，最終出爐的政策文件，需要就各個範野定出具體發展方針與策略，篇幅肯定遠多於此。

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換言之，如果特首按以往宣讀施政報告的做法，逐一完整宣讀五年規劃與施政報告，恐怕需要花費5至6小時，甚至更長時間，這不僅考驗其耐力，亦考驗一眾議員，以至觀看直播的市民的專注力與消化能力。政府顯然也意識到這個做法不太可行。知情人士透露，雖然五年規劃與施政報告均未定稿，難以估算其最終篇幅，但特首在9月16日當天將不會逐字發表兩份文件，而是會擇取重點宣讀。

林鄭曾宣讀「簡要版」施政報告

香港基本法第64條規定，特區政府必須定期向立法會作施政報告，這一安排與國務院總理每年向全國人大發表政府工作報告相似。不過，法例沒有列明特首發表施政報告時必須逐字讀出，雖然歷任特首多選擇完整宣讀，但上一任特首林鄭月娥在就任第一年曾打破慣例，只在立法會讀出簡要版，歷時約40分鐘，而當年其施政報告全文達破紀錄的5.1萬字，此後兩年，林鄭均只在立法會宣讀簡要版施政報告，到任期最後兩年才「回歸傳統」，讀出足本。

李家超探訪一名因肺炎住院，出院後獲安排前往日間醫療中心覆查胸片的長者。（李家超FB）

李家超落區到元州邨期間，探訪元州邨浸信會耆樂中心。（李家超FB）

五年規劃在香港則屬於全新事務，並無法例規定行政長官必須向立法會宣讀。而若再以澳門為例，最新的五年規劃，亦是由行政長官岑浩輝率領五名司長舉行新聞發佈會向社會公布，而非在立法會宣讀。內地不少城市公布五年規劃時，更是直接發表文件。由此可見，特首在立法會宣讀五年規劃，並非強制，此前亦有消息稱，政府會在特首發表施政報告之前幾天公布五年規劃。

宣讀五年規劃非硬性規定 消息：突顯李家超重視

政府中人透露，李家超最終選擇在立法會發表五年規劃，是因為他對此未十分重視。李家超昨日也表明，「為鄭重其事，我將在立法會大會公布香港第一個五年規劃，並隨之發表施政報告」。事實上，從特區政府宣布制定香港首份五年規劃之初，立法會已表明態度，積極配合，動員全體議員成立多個小組，分工合作進行專題研究及分析、匯集不同界別意見，提交給政府。

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李家超在9月16日發表五年規劃與施政報告後，當天下午將舉行記者會，傍晚出席電視論壇節目，進一步闡述這兩份政策文件的內容，翌日他還將出席立法會「行政長官互動交流答問會」。