議員請司機留錯電話　同僚「躺著中槍」收逾20求職信｜政壇諸事町

所謂差之毫釐謬之千里，這句說話正好形容立法會近日發生的一件趣事上。建測規園界立法會議員劉文君日前招聘司機，但在招聘廣告「攞烏龍」，留錯會計界立法會議員吳錦華辦事處電話號碼，結果令無意請司機的吳錦華，反而收到逾20個求職申請。吳錦華接受《香港01》訪問時笑言，二人的電話號碼僅相差一字，「無諗到差一個數字，可以差咁遠」。



議會交通意外頻生 議員笑言要特別小心交通安全

新一屆議會「開波」之後，先有新民黨立法會議員陳家珮「逆線行車 」，再到黃錦輝因醉駕而辭去議席。不少議會中人都笑言，看來今屆議會「腳頭麻麻」，要特別小心交通安全。據聞有個別一向有駕駛習慣的議員在上述事件後，都考慮聘請司機。

網上群組現議員招聘司機廣告 身份「神秘」未透露名字

Facebook「香港私人司機 公司司機 討論 招聘(私家車)」群組昨日（4日）就有匿名帳戶發文稱有立法會議員辦事處招聘司機，九龍塘取車，工作時間則為朝8晚7，每星期工作6日，人工面議。不過帖文未有說明替哪位議員請人，但聯絡電話則留下吳錦華辦事處電話。

圖為吳錦華。（夏家朗攝）

帖文一出辦事處收逾20個查詢電話

吳錦華接受《香港01》 查詢時指，自己未有聘請司機。而據其了解原來是劉文君聘請司機，但因一字之差留錯電話，事關二人的電話尾數僅差一字。他又表示，招聘帖文只是上載約20分鐘，辦公室已經收到逾20個查詢電話，連他的親戚都問他是否請人。作為會計師一向「數口精」的他都笑言「無諗到差一個數字，可以差咁遠」。

習慣乘搭公共交通工具 未有計劃請司機

至於未來會否有聘請司機的計劃，他表示不會，因為香港的公共交通網絡方便，自己亦習慣乘搭公共交通工具，加上未來有網約車合法化可以有更多出行選擇。

建築、測量、都市規劃及園境界議員劉文君。（立法會）

劉文君辦事處：一名員工在未經授權下發布招聘資訊

帖文其後亦更改為劉文君辦事處的電話號碼。劉文君辦事處回覆《香港01》查詢時表示，經內部確認，有關貼文為其辦事處一名職員在未經授權的情況下，自行以匿名帳戶於Facebook 群組發布招聘資訊。辦事處又稱，對該員工疏忽誤填其他議員辦事處的聯絡電話，造成不便及滋擾謹此致歉，又指辦事處在得悉事件後，已即時要求該員工把有關帖文刪除。