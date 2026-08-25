謝振中評有社交平台過氣　開Threads與否由部門決定｜政壇諸事町

近來冒起的社交平台Threads，深受年輕人歡迎。上任政府新聞處處長近四個月的謝振中在海南出席航天科技考察團活動期間，被問及政府部門宣傳平台會否考慮在Threads開帳號時，他表示各部門自行決定使用社交平台，不過同意「有啲（平台）就過咗氣」，政府正整體檢討各部門嘅社交平台操作。



上任工作之一 檢視社交媒體應用

「愛國主義教育工作小組」周日（23日）起舉辦一連三日的海南航天科技考察團，與經安排獲邀請的24名香港記者和3名在政府新聞處實習的大專新聞系學生，走訪文昌及海口多個國家級航天設施與頂尖技術企業。

據報隨團的謝振中出席傳媒茶敘時提到，上任後工作之一為檢視社交媒體應用。至於會否考慮開設Threads開帳號時，他指，使用哪個社交平台交各部門自行決定，不過佢同意「有啲（平台）就過咗氣」，又強調不論部門使用哪個社交平台，相要視乎受眾同平台以及是否有助推動政策。

懲教署周五（26日）晚在社交媒體分享了一段利用AI人工智能生成的影片《糖衣陷阱》，影片中將可卡因、大麻、冰毒及依托咪酯（舊稱「太空油」）擬人化，生成4名外型姣好的女子。（懲教署《糖衣陷阱》影片截圖）

懲教AI禁毒片風波 謝振中：唔鼓勵故步自封 學習要過程

早前懲教署「Obsession糖衣陷阱」AI生成禁毒片被質疑反向宣傳，隨即下架。被問到日後會否先審批各部門的宣傳品，他指社交平台宣傳宜創新，「唔會鼓勵故步自封」，部門作新嘗試可能需要學習過程。

冀藉傳媒深入報導 讓市民全面認識國家航天科研實力

另外，謝振中今日（25日）亦社交平台分享出席航天科技考察團感受。他指，多位參加考察團的記者與同學都表示此行大開眼界，對國家輝煌成就深感自豪。他期望，透過傳媒深入報道，香港市民可更全面認識國家航天科研實力，進一步厚植愛國主義情懷，並啟發更多年輕人對創新科技興趣，讓他們認識航天領域的廣闊發展，激發青少年立志投身創科領域，為國家未來培育更多優秀創科人才。