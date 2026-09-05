洪水橋片區｜林健鋒：中標企業大有來頭　可起磁吸作用以商吸商

特區政府早前以10.3億元批出北部都會區洪水橋／厦村新發展區首幅「片區開發」用地，洪水橋產業園公司主席林健鋒表示，今次招標結果對社會是「很大的鼓舞」，亦合乎期望。他指，有財團願意在一幅用地上投入過百億元，已充分顯示對洪水橋及北部都會區發展的信心，認為今次批地可以起「磁吸作用」，做到「以商吸商」，吸引更多企業落戶。



林健鋒。（發展局）

信置夥5中資以10.3億投得洪水橋片區

北部都會區洪水橋／厦村新發展區首個「片區開發」項目昨日公布招標結果，由5間中資企業和信和置業合組「洪水橋新發展有限公司」以10.3億元投得，總投資額168億元，預計可帶來逾6000個就業機會。

林健鋒：招標結果對社會「很大的鼓舞」

林健鋒在電視節目表示，今次招標結果對社會是「很大的鼓舞」，亦合乎期望。他指出，是次財團投資除涉及地價，還包括平整及基建工程的168億元，相關的投資額並不小。他相信，168億元的投資未來可能會帶來1,000億元的經濟收益，10年可能會帶來更多。

林健鋒又認為，投標結果會產生「磁吸效應」、「以商吸商」，因「這六間公司不是無名小卒，每間都是大有來頭的」。他指，財團其他地方會做什麼雖然尚未宣佈，但認為這可以給予其他產業、其他人士、其他公司的發展商機，稱，配合片區發展也是它們的生財之道。

財團願投入巨資 反映信心

被問及投標結果是否反映市場信心不足，林健鋒認為，財團願意在一幅用地上投入巨資，已充分顯示對洪水橋及北部都會區發展的信心。 至於下個片區是否無需要再提供三幅產業用地作投標，他認為不論一幅、三幅或五幅用地，只要合乎市場需求都是恰當的，政府可按整體發展情況去調整未來土地供應策略，如住宅、國際學校、人才公寓及商業配套等。

產業園進度合乎理想 有信心8年所有用地可同時投入運作

林健鋒表示，目前洪水橋產業園的進度合乎理想，有信心八年內，片區所有產業用地可同時投入運作。他又稱，不同行業、企業要求不同，不是每個人都要求免費優惠，但政府一定要給予好的條件及政策配合。他認為，國內公司可利用香港平台出海，外國公司亦希望打進內地市場，亦有接獲外國公司查詢，表達進駐的意願。

行政長官李家超將於本月16日公布《香港第一個五年規劃》並隨之發表新一份《施政報告》。

行政長官李家超將於本月16日公布《香港第一個五年規劃》。林健鋒相信，五年規劃一定會着墨北都，期望推出跨境便利及融合措施，促進洪水橋產業園及深圳前海的交流。