大維修｜甯漢豪：部署全新服務支援法團和業主　目標年內推出

大埔宏福苑大火反映香港樓宇維修問題。發展局局長甯漢豪今日（5日）出席活動致辭時指出，火災揭示政府需大力加強支援業主進行大型樓宇維修工程，當局正積極部署全新支援服務，為進行大型樓宇維修的業主立案法團和業主提供更全面、到位的招標和相關支援服務，防範圍標行為。她表示，正密鑼緊鼓敲定支援服務的執行細節，目標是今年內推出經革新的業主支援計劃。



甯漢豪又提到，發展局正就《建築物條例》準備法例修訂，革新大型建築維修工程和業界從業員的規管制度，以恢復公眾對進行工程及對業界的信心，目標是在今年底將修訂條例草案提交立法會審議。



宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（羅日昇攝）

發展局局長甯漢豪出席測量師學會周年研討會。（發展局FB）

宏福苑大火揭示要加強支援大型樓宇維修工程

甯漢豪今日出席香港測量師學會周年研討會致辭時指，大埔火災事件揭示政府需要大力加強支援業主進行大型樓宇維修工程，而政府正積極部署全新支援服務，為進行大型樓宇維修的業主立案法團和業主提供更全面、到位的招標和相關支援服務，防範圍標行為，包括制定嚴謹的顧問及承建商預審名單，以及為業主就聘用經預審的顧問和承建商進行招標和評標工作。

獨立委員會主席、法官陸啟康。（湯致遠攝）

將參考獨立委員會報告 目標年內推出新的業主支援計劃

她提到，政府已在今年《財政預算案》撥款三億元，當中一億元是起動資金，以推出上述全新支援服務；另外兩億元則為日後使用相關服務的業主提供費用寬減資助。政府現正密鑼緊鼓敲定支援服務的執行細節，亦會參考宏福苑獨立委員會行將發表的報告，目標是今年內推出經革新的業主支援計劃。

目標今年底將《建築物條例》修訂 提交立法會

在宏福苑大火中，不少涉事的專業人士被揭發未有履行應有的監督責任。甯漢豪指，除了改革支援業主的服務，亦要革新大型建築維修工程和業界從業員的規管制度，以恢復公眾對進行工程及對業界的信心。

她表示，發展局正就《建築物條例》準備法例修訂，修訂涵蓋不同範疇，除更有效處理樓宇僭建和催使業主履行樓宇維修責任，亦包括對大型建築維修工程及對建築專業人士和承建商，實施更嚴格的規管和更重的違規罰則；並會就大廈維修的預防措施及指定建築物料標準強化規管，以及收緊專業人士和承建商的註冊和紀律處分制度。政府的目標是在今年底將修訂條例草案提交立法會審議。