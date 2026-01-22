政府今年擬提交32項法案　下半年因應宏福苑火災修訂建築物條例

特區政府向立法會提交2026年度立法議程，列出今個立法年度內計劃提交立法會審議的32項主要法例，當中包括因應大埔宏福苑火災而修訂《建築物條例》，以及為加快北部都會區整體發展而制訂《北部都會區發展條例》草案，兩項立法工作均由發展局負責，計劃下半年度提交。



1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，行政長官李家超出席。（鄭子峰攝）

行政署長伍江美妮昨日（1月21日）致函立法會內務委員會主席陳振英，列出政府擬於2026年度向立法會提交的條例草案名單。伍江美妮表示，相關立法議程反映政府在現階段的計劃，在本立法會度進行期間可能需作調整。

北部都會區發展條例同在下半年提交

發展局負責推動《2026 年建築物（修訂）條例草案》及《北部都會區發展條例草案》，前者建議修訂《建築物條例》（香港法例第 123 章），以加強對私人樓宇及建築工程的規管制度，包括提高對不遵辦法定通知或命令的阻嚇作用、加強對嚴重僭建物的執法力度、調整小型工程監管制度的適用範圍及透過加強對承建商及其主要人員的規管等提升建築工程安全，以及因應大埔宏福苑火災後所啟動的調查及檢視工作，引入其他修訂以提升大型維修工程的安全；後者則旨在加快北部都會區的整體發展，以及促進區內產業發展。

政府與第八屆立法會候任議員在政府總部舉行交流會。（廖雁雄攝）

修訂教育條例 持有執業證書列執教必要條件

教育局負責推動《2026 年教育（修訂）條例草案》，目的是將持有執業證書訂為執教的必備條件，完善教師註冊機制。勞工及福利局負責制訂《數碼平台工作者補償條例草案》，建立新制度，為數碼平台工作者提供法定工傷補償。在新制度下，數碼平台工作者的法定工作身份將有別於僱員及自僱人士。

上半年主要立法包括《2026年度撥款條例草案》，圖為財政司司長陳茂波出席立法會財務委員會特別會議，就年度財政預算案諮詢議員。（梁鵬威攝）

以上各項法案都計劃在下半年度提交立法會，上半年度主要立法事項則包括《2026年撥款條例草案》，即新財政年度預算案。

上半年修醫生註冊條例 提升醫委會問責性

此外，醫務衞生局將在上半年度提交《2026 年醫生註冊（修訂）條例草案》，修訂《醫生註冊條例》（第 161 章），從而修改香港醫務委員會的組成，提升其公眾問責性， 進一步擴闊現有供非本地培訓醫生來港執業的特別註冊途徑，以及強化醫委會投訴處理機制。

運輸及物流局則計劃在上半年度提出《2026年道路交通（修訂）條例草案》，批出和規管新的陸上集體運輸系統的專營權，以及規管系統所提供的交通服務及系統安全。