宏福苑｜木板鋁塑板封生口　逃生梯達600度　專家：熱到無法逃生

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（24日）舉行第五輪第二場聽證會，由政府委任的消防工程專家、城大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑交代專組在四川進行的燃燒實驗報告。實驗結果顯示，如果用木板或鋁塑板覆蓋生口，煙會透過縫隙滲入，同時溫度亦會升到至600度，令逃生者無法經過。他建議在生口加入耐火玻璃窗。



政府委任消防工程專家、香港城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑（ 右二）

大埔宏福苑火災後，《香港01》拍攝到宏新閣後樓梯外牆位置，遺有疑似燒毀的「木板窗」。（翁鈺輝攝）

跨部門調查專組早前邀請四川輕化工大學消防與安全學院，搭建三層樓高的實體橫向窗格結構，模擬宏福苑光井位置及周邊單位的牆壁、窗門，檢視大廈外牆棚網、發泡膠窗戶遮蓋物及帆布等物料在火場中的表現，並透過三層樓高的全尺寸光井模型，嘗試還原火勢急速垂直蔓延的物理機制。

袁國傑指，調查中所使用的耐火玻璃從內地購入，耐火規格達60分鐘。測試結果顯示，耐火玻璃在高溫下亦沒有爆裂或燒穿，同時樓梯内的溫度維持在30至40度；倘若使用木板或鋁塑板覆蓋生口，煙會透過縫隙滲入，同時溫度亦會升到至600度，令逃生者無法經過。

逃生梯宜加入耐火玻璃窗

獨立委員會代表大律師俞匡庭指出，專組建議大廈逃生梯應加入耐火玻璃窗。袁國傑同意。被問到有否進一步建議，袁稱具體建議要詳細分析研究，但要引入風險評估在每個施工單位。