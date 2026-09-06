麥美娟收立體剪紙感謝卡「心頭一暖」　友師計劃學員答謝啟發支持

民青局「『友』妳啟導」友師計劃昨（5日）舉行第一屆畢業禮暨第二屆啟動禮，局長麥美娟今（6日）在社交平台表示，收到畢業學員Christy送來的感謝卡，當中設有立體剪紙，很花心思，讓她「愛不釋手」。Christy向她表示，友師引導讓她在自己熱愛的事業有所發展。她認為這番話正是計劃的初衷，讓每一位學員在友師的陪伴下，一步步成長。



麥美娟收到畢業學員Christy的感謝卡，當中設有立體剪紙。（麥美娟Facebook圖片）

麥美娟在社交平台Facebook表示，收到Christy送來的感謝卡讓她感到「心頭一暖」。Christy在卡上回顧過去一年參加活動和得到友師的身教，使她提升見識和發展，感恩民青局工作人員樂於解決疑難，形容獲益良多。她說，日後作為師姐會分享得著，傳承女性自強不息和守望相助的理念。

麥美娟收到畢業學員Christy的感謝卡，當中設有立體剪紙。（麥美娟Facebook圖片）

麥美娟樂見Christy願意擔任新一屆學員的「薪傳夥伴」，把這份溫暖與力量傳遞下去，指「從學員到學姐，這份傳承，比任何成果都更珍貴」。她感謝每一位友師付出時間與心力，擔當學員人生路上的導師，指「這份心意值得被看見」。她表示，局方會繼續前行，陪伴更多年輕人成長。

「『友』妳啟導」友師計劃旨在賦能年輕女大學生，協助她們提升技能、建立自信及人際網絡，為她們投入職場做好準備，從而持續促進本港女性的發展。計劃會因應學員於申請表上所表達有興趣的行業或專業配對女性領袖友師，局方預期為每位友師配對約兩位學員，友師將與學員分享人生經驗，為她們提供指導，讓她們可更好地訂立職涯及個人發展規劃。