施政報告2026消息懶人包｜重推租置料交代 或再推鼓勵生育組合拳
新一份《施政報告》下周三（16日）發表，行政長官李家超將首度同日公布香港首份五年規劃（一五規劃)。今次《施政報告》將圍繞「五年規劃」鋪排長遠策略，民生與經濟政策重點預料涵蓋安老政策、北部都會區發展、房屋規劃、舊樓維修監管、租置計劃去向、港珠澳大橋通關便利措施等。
《香港01》整理多項焦點政策的前瞻消息一文看清。
北都人均居住面積提升至10平方米以上？
房屋政策歷來是《施政報告》的重中之重，政府料在北部都會區的規劃中，不再沿用過往以住宅為主的傳統新市鎮模式，而是轉向「產業主導」，全力落實「住大啲」及「職住平衡」發展目標。有政黨建議，北都應適度提高資助房屋的人均居住面積，由現時的不少於7平方米，提升至10平方米以上，再配合產城融合配套，吸引青年及新興產業人才遷入。上述預料李家超將交代。
公布北都大學城分區發展規劃、推精簡程序
針對北都發展，《大公報》引述消息提到，《施政報告》將公布北都大學城進一步分區發展規劃，以大學推動北都建設，以創新科技引領產業發展，推動跨學院產學研合作；同時推出精簡程序等「提速提效」措施，節省發展時間和成本，並完善交通、居住等周邊配套。《明報》則引述消息指出，當局正研究在北都引入輸入勞工新模式。
報道又提到，《施政報告》將會推出進一步強化香港國際金融中心、國際航運中心和航空樞紐、國際貿易中心、國際創新科技中心、國際高端人才集聚高地的措施，形容「不乏較進取的新嘗試」。
重推租置料交代 研究結果最快今年出爐
此外，社會關注當局會否重推公屋「租者置其屋」計劃，單位業主可將其單位作私人住宅用途。消息透露，相關調研已招標，最快今年有研究結果。不過，調研並非以推出計劃為目的，視乎結果而定。外界預料李家超在新一份《施政報告》交代詳情。資料顯示，截至去年底全港39個租置屋邨中，仍有約3萬個回收及未售單位，公屋聯會、民建聯及G19等政團近期強烈倡議政府重推計劃，以滿足基層公屋居民的置業訴求。
研獨立專業機構「代辦」屋宇大維修
早前舉行的地區諮詢會上，李家超曾明確指出，宏福苑大火事件揭示出舊樓大維修監管存在嚴重漏洞，加上業主立案法團普遍缺乏專業專業知識，極易衍生標高價及圍標風險。
據悉，政府正積極研究由獨立專業機構「代辦」屋宇大維修的可行方案，由專責機構統一負責統籌招標、審核資格及工程監工，市民只需支付相應審批與工程費用，以期從源頭堵塞貪腐與過度高昂收費漏洞。同時，當局亦計劃加強突發事件及日常市民投訴的「系統化管理」，切實提升整體城市建設與社區治理效率。
「國家發展和成就館」擬選址古洞北
文化及愛國主義教育設施方面，《文匯報》引述消息指，籌備中的「國家發展和成就館」擬選址北部都會區古洞北。政府預計於2027年推出大型專題展覽，將國情教育、國家發展歷史展示與北都文化地標建設有機結合。
《大公報》亦引述消息指，會有專門章節聚焦「維護國家安全」，強調以高水平安全護航高質量發展，並加強宣傳教育。
擬設跨界別委員會推動知識產權（IP）貿易
推動經濟高質量發展方面，有報章消息指，新一份《施政報告》將宣佈成立高層次的跨界別委員會，全力推動知識產權（IP）貿易。該委員會將匯聚創科、文創、金融及法律等領域的專業人士，就IP融資、估值、保護及跨境合作提供權威意見。
消息指，成立委員會主要有三大策略考量，一是打破界別壁壘，提升政策協同；二是建立成熟的估值與融資機制，協助企業將科研成果變現；三是充分發揮香港在金融及法治上的獨特優勢，吸引內地及海外企業來港進行知識產權交易，發揮國家「十五五」規劃中支持香港深化區域知識產權貿易中心地位的作用，為本港培育新增長點。
港珠澳橋口岸12月擬推「智通行」 私家車乘客無感通關
至於港深兩地往來，多間傳媒引述消息指，施政報告將提出入境處會於今年12月，在港珠澳大橋香港口岸推出「智通行」先導計劃，在「無感e-道」的基礎上，利用AI配合容貌識別科技，自動識別已登記的合資格跨境私家車司機及乘客。系統透過多鏡頭實時追蹤車內人員容貌特徵，配合高速搜尋AI演算法，為車內所有人驗證身份。屆時車內全員毋須下車或出示證件，安坐車內即可完成過關手續。計劃首階段服務對象為合資格香港永久居民。
李家超下周發表的《施政報告》將進一步釐清各項細節，配合香港首份「五年規劃」，為本港未來五年的經濟發展與民生改善劃出清晰的戰略藍圖。
電影業支援方面，《now新聞台》引述消息提到，政府亦擬在《施政報告》將公布便利海外及內地電影攝製隊來港取景的措施。報道提到，政府計劃由文創產業處牽頭成立境外電影拍攝支援組，協助海外及內地電影攝製團隊處理來港拍攝的工作，包括辦理工作簽證及統籌臨時交通安排等。另外，政府有意試行提供暫時空置的非住宅地段，鼓勵香港電影在本地搭建場景和取景。
至於便利長者措施方面，《商業電台》引述消息指，新一份《施政報告》將提出，勞工及福利局將聯同八達通卡公司於今年底前推出樂悠咭手機版，和研究在平台上向長者提供健康、福利及公共服務的資籸。
而《新城電台》則引述消息提到，政府將會提出設立全港首間綜合日間醫院，選址是伊利沙伯醫院前身位於京士柏的用地，首階段將設立三個中心，包括高流量日間白內障手術中心、 高流量日間放射診斷中心以及日間放射治療中心。
再推鼓勵生育「組合拳」措施 料涉扣稅
一筆過2萬元新生嬰兒獎勵金計劃10月屆滿，去界關注計劃去向。《星島日報》引述消息指，《施政報告》會再推出鼓勵生育「組合拳」措施，料涉及扣稅、房屋及公共服務等措施，希望能減低家庭實際開支，但並非把所有支援變成現金，又提到不會與新加坡「鬥派錢」。
另外，《有線新聞》引述消息指，政府計劃處理離島三層或以下建築物申領賓館牌照時，豁免考慮建築物公契用作賓館用途的限制，以便利離島民宿營運。