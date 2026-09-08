施政報告2026消息懶人包｜重推租置料交代　或再推鼓勵生育組合拳

新一份《施政報告》下周三（16日）發表，行政長官李家超將首度同日公布香港首份五年規劃（一五規劃)。今次《施政報告》將圍繞「五年規劃」鋪排長遠策略，民生與經濟政策重點預料涵蓋安老政策、北部都會區發展、房屋規劃、舊樓維修監管、租置計劃去向、港珠澳大橋通關便利措施等。



《香港01》整理多項焦點政策的前瞻消息一文看清。



2026年8月26日，行政長官李家超到深水埗元州邨收集施政報告及香港首份五年規劃的意見。陪同的包括醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗等。（資料圖片／黃寶瑩攝）

北都人均居住面積提升至10平方米以上？

房屋政策歷來是《施政報告》的重中之重，政府料在北部都會區的規劃中，不再沿用過往以住宅為主的傳統新市鎮模式，而是轉向「產業主導」，全力落實「住大啲」及「職住平衡」發展目標。有政黨建議，北都應適度提高資助房屋的人均居住面積，由現時的不少於7平方米，提升至10平方米以上，再配合產城融合配套，吸引青年及新興產業人才遷入。上述預料李家超將交代。

公布北都大學城分區發展規劃、推精簡程序

針對北都發展，《大公報》引述消息提到，《施政報告》將公布北都大學城進一步分區發展規劃，以大學推動北都建設，以創新科技引領產業發展，推動跨學院產學研合作；同時推出精簡程序等「提速提效」措施，節省發展時間和成本，並完善交通、居住等周邊配套。《明報》則引述消息指出，當局正研究在北都引入輸入勞工新模式。

報道又提到，《施政報告》將會推出進一步強化香港國際金融中心、國際航運中心和航空樞紐、國際貿易中心、國際創新科技中心、國際高端人才集聚高地的措施，形容「不乏較進取的新嘗試」。

（北部都會區官網）

重推租置料交代 研究結果最快今年出爐

此外，社會關注當局會否重推公屋「租者置其屋」計劃，單位業主可將其單位作私人住宅用途。消息透露，相關調研已招標，最快今年有研究結果。不過，調研並非以推出計劃為目的，視乎結果而定。外界預料李家超在新一份《施政報告》交代詳情。資料顯示，截至去年底全港39個租置屋邨中，仍有約3萬個回收及未售單位，公屋聯會、民建聯及G19等政團近期強烈倡議政府重推計劃，以滿足基層公屋居民的置業訴求。

大埔宏福苑。（資料圖片／鄧倩螢攝）

研獨立專業機構「代辦」屋宇大維修

早前舉行的地區諮詢會上，李家超曾明確指出，宏福苑大火事件揭示出舊樓大維修監管存在嚴重漏洞，加上業主立案法團普遍缺乏專業專業知識，極易衍生標高價及圍標風險。

據悉，政府正積極研究由獨立專業機構「代辦」屋宇大維修的可行方案，由專責機構統一負責統籌招標、審核資格及工程監工，市民只需支付相應審批與工程費用，以期從源頭堵塞貪腐與過度高昂收費漏洞。同時，當局亦計劃加強突發事件及日常市民投訴的「系統化管理」，切實提升整體城市建設與社區治理效率。

「國家發展和成就館」擬選址古洞北

文化及愛國主義教育設施方面，《文匯報》引述消息指，籌備中的「國家發展和成就館」擬選址北部都會區古洞北。政府預計於2027年推出大型專題展覽，將國情教育、國家發展歷史展示與北都文化地標建設有機結合。

《大公報》亦引述消息指，會有專門章節聚焦「維護國家安全」，強調以高水平安全護航高質量發展，並加強宣傳教育。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（資料圖片／鄧倩螢攝）

擬設跨界別委員會推動知識產權（IP）貿易

推動經濟高質量發展方面，有報章消息指，新一份《施政報告》將宣佈成立高層次的跨界別委員會，全力推動知識產權（IP）貿易。該委員會將匯聚創科、文創、金融及法律等領域的專業人士，就IP融資、估值、保護及跨境合作提供權威意見。

消息指，成立委員會主要有三大策略考量，一是打破界別壁壘，提升政策協同；二是建立成熟的估值與融資機制，協助企業將科研成果變現；三是充分發揮香港在金融及法治上的獨特優勢，吸引內地及海外企業來港進行知識產權交易，發揮國家「十五五」規劃中支持香港深化區域知識產權貿易中心地位的作用，為本港培育新增長點。

2026年1月6日，港珠澳大橋出入口。（新華社）

港珠澳橋口岸12月擬推「智通行」 私家車乘客無感通關

至於港深兩地往來，多間傳媒引述消息指，施政報告將提出入境處會於今年12月，在港珠澳大橋香港口岸推出「智通行」先導計劃，在「無感e-道」的基礎上，利用AI配合容貌識別科技，自動識別已登記的合資格跨境私家車司機及乘客。系統透過多鏡頭實時追蹤車內人員容貌特徵，配合高速搜尋AI演算法，為車內所有人驗證身份。屆時車內全員毋須下車或出示證件，安坐車內即可完成過關手續。計劃首階段服務對象為合資格香港永久居民。

李家超下周發表的《施政報告》將進一步釐清各項細節，配合香港首份「五年規劃」，為本港未來五年的經濟發展與民生改善劃出清晰的戰略藍圖。

有傳媒引述消息，政府有意試行提供暫時空置的非住宅地段，鼓勵香港電影在本地搭建場景和取景。(資料圖片)

電影業支援方面，《now新聞台》引述消息提到，政府亦擬在《施政報告》將公布便利海外及內地電影攝製隊來港取景的措施。報道提到，政府計劃由文創產業處牽頭成立境外電影拍攝支援組，協助海外及內地電影攝製團隊處理來港拍攝的工作，包括辦理工作簽證及統籌臨時交通安排等。另外，政府有意試行提供暫時空置的非住宅地段，鼓勵香港電影在本地搭建場景和取景。

(資料圖片)

至於便利長者措施方面，《商業電台》引述消息指，新一份《施政報告》將提出，勞工及福利局將聯同八達通卡公司於今年底前推出樂悠咭手機版，和研究在平台上向長者提供健康、福利及公共服務的資籸。

而《新城電台》則引述消息提到，政府將會提出設立全港首間綜合日間醫院，選址是伊利沙伯醫院前身位於京士柏的用地，首階段將設立三個中心，包括高流量日間白內障手術中心、 高流量日間放射診斷中心以及日間放射治療中心。

一筆過2萬元新生嬰兒獎勵金計劃10月屆滿，去界關注計劃去向。（資料圖片)

再推鼓勵生育「組合拳」措施 料涉扣稅

一筆過2萬元新生嬰兒獎勵金計劃10月屆滿，去界關注計劃去向。《星島日報》引述消息指，《施政報告》會再推出鼓勵生育「組合拳」措施，料涉及扣稅、房屋及公共服務等措施，希望能減低家庭實際開支，但並非把所有支援變成現金，又提到不會與新加坡「鬥派錢」。

另外，《有線新聞》引述消息指，政府計劃處理離島三層或以下建築物申領賓館牌照時，豁免考慮建築物公契用作賓館用途的限制，以便利離島民宿營運。