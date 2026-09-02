施政報告｜公屋聯會再提准提取部份強積金買樓　也倡加快公屋重建

施政報告2026本月16日發表，公屋聯會上月底向政府提交十項房屋政策建議，包括放寛容許強積金作首置用途，讓有一定強積金積蓄的打工仔，提取部份款項置業，並規定轉售限制及回撥機制。公屋聯會又建議放放寬「綠表資格證明書」限制，容許輪候公屋三年或以上的家庭申請證明書以參與資助房屋計劃，毋須等到資格審查階段。



公屋聯會就新一份《施政報告》提出10項建議，包括放寛容許強積金作首置用途，讓有一定強積金積蓄的打工仔，提取部份款項置業。（林遠航攝）

當局曾研准提部份強積金置業 有意見憂慮樓價跌市民會進退維谷

早年為了增加置業比率，當局曾研究市民可否提取部份強積金作首次置業，但在香港退休補障制度遠不足夠下，有極大憂慮指若再鼓勵市民將強積金投入水漲船高房屋市場，一旦樓市下跌，市民只會進退維谷，後來當局擱置有關研究。

公屋聯會再建議施政報告仿效新加坡准用部分強積金置業

與今年2月財政預算案前類同，在施政報告公布前，公屋聯會再建議放寛容許強積金作首置用途，打工仔若有一定強積金積蓄，可提取部份款項置業。公屋聯會副主席、立法會議員梁文廣表示，新加坡的中央公積金亦有類似安排，將供款分為兩個部份，一部份為可在退休前使用，另一部份作為退休金必須在退休後才可提取。

聯會又指，2024年40歲以下、強積金戶口有100萬元的僱員，有1.2萬人，惟主席文裕明強調，100萬並非建議門檻，認為門檻及提取的金額可再討論，期望政府先落實方向。問到若參與者之後賣樓如何處理，梁文廣指，新加坡當地對此有相關要求，強制參與者賣樓後需將款項回撥入公積金戶口，認為可作參考。

現時公屋戶以綠表資格申請購買資助出售房屋，必須以公屋戶籍成員一同申請，若連同公屋戶籍外的成員申請，便要透過白表。聯會建議容許直系親屬「綠表合組」，例如父母與子女分別居於不同的公屋單位內，可以同一張綠表申購資助房屋。

聯會建議放寬「綠表資格證明書」限制，容許輪候公屋三年或以上的家庭申請證明書以參與資助房屋計劃，毋須等到資格審查階段。（資料圖片／林靄怡攝）

聯會同時建議放寬「綠表資格證明書」限制，容許輪候公屋三年或以上的家庭申請證明書以參與資助房屋計劃，毋須等到資格審查階段。同時聯議容許申請續期12個月，即證明書有效期最長可達兩年。公屋聯會總幹事招國偉指，申請書一年有效期內，相關家庭會被凍結編配公屋，故提出建議旨在讓有興趣購買資助房屋的居民有多一個選擇。

10房屋建議包括提高北都資助房屋大單位比例、加快舊屋邨重建進度

聯會又期望政府降低居屋白表首期至5%；加快舊公共屋邨重建進度；提高北都資助出售房屋大單位比例到至少50%；容許長者親親屬申請合住公屋，並提供租金寬免；在租置屋邨設立專屬調遷計劃，鼓勵租戶調遷，加快推售貨尾的進度。