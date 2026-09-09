董建華離世｜從船王之子到投身仕途　官方出生日期也有故事

全國政協前副主席、前特首董建華周二（9月8日）晚因病離世，享年89歲。董建華是香港已故「船王」董浩雲長子，從商多年後投身仕途。其一生經歷不平凡，就連生日日期也有故事。



1997年6月30日，當時的國家主席江澤民抵達香港，而獲委任為第一任香港行政長官，即將上任的董建華則到機場迎接。（政府新聞處）

西曆生日正值「七七事變」 曾對外以農曆生日代替

董建華祖籍浙江寧波定海縣（今浙江舟山定海區），1937年出生，是五兄弟姊妹之首。其父親董浩雲有「船王」之稱，母親顧麗真是寧波航運巨頭顧宗瑞之女。對於其出生日期，港府過去曾指是1937年5月29日，但他在2017年接受央視等媒體專訪時表示，其真實出生日期為7月7日。此日期所以有所不同，背後也有段故事。

董建華當年向央視表示，「我是1937年7月7日生的，盧溝橋事變的時候生的，我父母親總是說，日本人侵略的時候你生出來的，你知道你以後應該怎麼做，要做一個好的中國人。但是現在香港很多年輕人，一直是殖民地環境下的年輕人，所以需要有一個心的回歸的過程」。

據指出，董建華西曆出生日期為1937年7月7日。但由於當日為盧溝橋事變（又稱七七事變）、即日軍全面侵華的起點，外界猜測他認為該日子不吉利，因此曾對外宣稱其生日期為5月29日，包括政府網頁公布的資料亦如是，但其實那是農曆出生日。

香港首任行政長官董建華，於1997年7月1日清晨簽署香港回歸條例草案。（政府新聞處）

接手家族生意 從債台高築到轉虧為盈

董建華約於1947年隨父來港，曾就讀左派學校中華中學，與前律政司司長梁愛詩是校友。1954年夏，董建華負笈英國利物浦大學，1960年畢業後曾於美國商界工作。

80年代初，董浩雲離世，董建華接手家族生意東方海外。但因世界石油危機及航運業衰退，東方海外債務沉重，至1985年債務高達200億元，公司瀕臨破產。其後幸獲已故政協副主席霍英東出手注資， 加上多間銀行信貸及航運公司投資，東方海外成功重組。在董建華經營下，公司更於1992年轉虧為盈，令其廣受注目。

儘管沒有從政經驗，董建華1992年3月獲「末代港督」彭定康（Chris Patten）邀請加入行政局，成為港英政府高層一員，據指是中方安排。

1997年7月1日，特區政府成立典禮中第一任行政長官董建華於台上發表講話。（政府新聞處）

1996年1月26日，香港特區籌委會在北京成立。時任國家主席江澤民在媒體鏡頭前，走進150多名籌委的人群中，精準地認出董建華並與他單獨主動握手。這一幕在香港政治史上被傳媒普遍形容為「眾裡尋他江握手」，被外界視為北京暗示並欽點他出任香港首任特首的決定性象徵。

董建華同年宣布參加特首選舉，家族企業則交由弟弟董建成接掌，其後順利當選，1997年7月1日走馬上任，為香港回歸寫下重要一頁。