董建華逝世｜童年來港不懂廣東話　17歲負笈英國只會3句英文

全國政協前副主席、前特首董建華周二（9月8日）晚因病離世，享年89歲。董建華是香港已故「船王」董浩雲長子，雖然出身富門，但年少時也面對過不少困難。董建華祖籍浙江寧波、於上海出生，童年隨父親遷港，曾因上海話鄕音被同學取笑。至17歲，他被父親送到英國讀書，據指當時他只懂3句英文，再次面對新環境的挑戰。



香港特別行政區政府成立暨宣誓儀式。行政長官董建華宣誓就任，政府官員在政務司司長陳方安生帶領下一同宣誓。

入寄宿學校學講廣東話 曾被取笑

董建華1999年曾於受訪時表示，「10歲時來到香港後不久，我爸爸便把我送入了一間寄宿的學校。在寄宿學校裏，當然你便很快適應」。他指當時開始說廣東話，「但是我記起第一晚，第一天早上醒來後，我與睡在隔鄰的同學傾談，我就說『早，儂好』⋯⋯從這時候開始，我便開始學習廣東話了」

董建華表示，記得當年要背誦書本，背誦書本也是用廣東話，「背書本身已經非常困難，還要說廣東話，真是非常辛苦，當然很多人取笑我。不過，大概只是幾個月的時間」。

他又談及父親稱，「我覺得當時爸爸是一個非常嚴格的父親，他的做法是希望年青人自己有自強不息的精神，以及自己可以獨立思考，訓練自己獨立思考及獨立行動的能力，所以他便把我送入寄宿學校，我想這對我長遠來說是很好，的確有幫助」。

全國政協副主席董建華、特首梁振英、中聯辦主任張曉明、國務院港澳辦副主任周波、政務司司長林鄭月娥，在中企協會成立廿五周年慶典晚會擔任主禮嘉賓。(中企協會網站)

「懂說一下yes、no及how are you」

至17歲時，董建華到英國念書。他表示，「在英國入讀一間學校，在1954年入讀一間學校，當時不是這麼會說英文，懂說一下yes、no及how are you，其他的我真是不甚懂得」。至於如何融入班上同學，他說：「多談話、多溝通，但那時都是硬着頭皮去做的，因為我那時剛在這裏完成中三，便到那裏就讀。那時我爸爸對我說，要我入了大學才回港。」

董建華稱，因為當年讀的是寄宿學校，很快便能夠適應。他指當年英國剛經過二戰，「民生方面是非常辛苦的，我還記起我有一個roommate，與我同住一間房的一個同學，是從馬來西亞來的華僑，他的母親每兩個月寄給他一包食物，恐怕兒子不夠食物，他當然分一些給我」。

他表示，父母希望他學習自立，給他的生活費不多，僅夠支付學費及生活。他也曾打暑期工， 曾到餐廳洗碗、去煤氣公司鏟煤，「我做過很多工作」。他認為，這些生活經驗有助他從多方面、多角度思考。