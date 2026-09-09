董建華逝世｜公立大學悼念：關心扶持科教發展　對社會作卓越貢獻

全國政協前副主席、首任行政長官董建華周二（9月8日）晚因病離世，享年89歲。香港科技大學及香港中文大學今日（9日）發文悼念。當中科大讚揚董建華為「一國兩制」事業的堅定踐行者，以及香港繁榮穩定的重要奠基者；他生前為推動香港科技教育事業發展傾注諸多心力，多年來對香港科技大學的成長與培育給予了關懷與扶持，其前瞻視野與寬厚胸襟深為師生感召。中大則讚揚董建華長期推動香港教育發展，多年來對香港、國家及社會作出卓越貢獻。



香港科技大學。（資料圖片）

科技大學悼念文全文

香港科技大學全體師生沉痛悼念香港特別行政區首任行政長官、前全國政協副主席董建華先生辭世。董先生享年89歲，校方謹向其家人致以最深切慰問。

董建華先生一生胸懷家國、心繫香江，帶領香港順利回歸祖國，是「一國兩制」事業的堅定踐行者與香港繁榮穩定的奠基者。他始終堅信祖國是香港最堅實的後盾，以其遠見卓識擘畫香港發展藍圖，其愛國愛港的赤子情懷與擔當精神，永為香江典範。

董先生向來重視香港高等教育發展與科技人才培育，始終關心本港大學的建設與科研創新發展，大力支持科教興港、人才興港事業，鼓勵青年深耕科技領域、服務社會國家，為香港科技教育事業進步傾注諸多心力，亦對香港科技大學的成長與發展多有關懷與扶持。其寬厚胸襟、務實作風與前瞻視野，深深感召科大師生。

願董建華先生安息，功績永垂，精神長昭！

科大校長葉玉如。（資料圖片）

中文大學悼念文全文

香港中文大學（中大）全體同仁對全國政協原副主席、香港特別行政區首任行政長官及中大前校監及榮譽博士董建華博士的逝世表示沉痛哀悼，並向其家人致以最誠摯的慰問。

董建華博士於2007年獲中大頒授榮譽法學博士銜，以表彰他多年來對香港、國家及社會作出的卓越貢獻。董博士於香港回歸祖國後出任首任行政長官，帶領香港平穩過渡，並致力推動香港長遠發展。他一直重視教育和人才培育，長期推動香港教育發展，其貢獻和風範長存後人心中。

香港中文大學在網站發出新聞稿悼念董建華。（中大網頁圖片）

香港大學悼念文全文

香港大學就全國政協原副主席、香港特別行政區首任行政長官及前港大校監董建華先生逝世表示深切哀悼。

董先生於香港發展的重要歷史時刻擔當重任，一直致力推動教育、科研與創新，積極促進大學、產業與社會緊密協作，以卓越學術成就造福社會。他倡導本港教育制度檢討，並在任內決議採納具開創性的「三三四」學制，為本港高等教育開拓更廣闊的發展空間。

董先生卸任後，依然心繫高等教育的發展。董氏慈善基金會對港大日新學院的支持，體現了他對港大學子的關懷與奉獻。

港大銘記董先生竭誠服務香港的無私精神，以及他對大學發展的勉勵。他致力培育英才、提升香港創新實力，其建樹與風範均為其公職生涯的重要遺澤。港大謹向董先生的家人致以最深切的慰問。

香港大學。（資料圖片）

城市大學悼念文全文

前校董會主席董建華先⽣⽇前辭世，⾹港城市⼤學全體深感哀悼。

董先⽣與城⼤淵源深厚，於1995⾄1996年出任校董會主席，為⼤學管治的奠基期提供睿智意⾒和堅定⽀持。他視教育為國家與社會進步的基⽯，其遠⾒卓識為城⼤留下深遠影響。

在城⼤以外，董先⽣更是德⾼望重的國家級領導。董先⽣於 1997 年出任⾹港特別⾏政區⾸任⾏政⻑官。其後，於 2005 年⾄ 2023 年擔任第⼗⾄⼗三屆全國政協副主席。他畢⽣致⼒服務國家與⾹港，其領導才能和遠⾒卓識深刻地影響了⾹港的進程，並為社會作出重⼤貢獻。

董⽒家族透過董⽒基⾦會⻑期⽀持城⼤的教研⼯作，惠澤師⽣，造福教育，貢獻深遠。城⼤謹向董先⽣的家⼈及摯親致以最深切的慰問。

浸會大學悼念文全文

浸大對全國政協原副主席、香港特區首任行政長官、浸大前監督董建華先生逝世深表哀悼。

全國政協原副主席、香港特別行政區首任行政長官、浸大前監督董建華先生於昨天（9月8日）辭世，香港浸會大學全體同仁沉痛哀悼，並向董先生的家人致以由衷慰問。

作為香港特區首任行政長官，董建華先生完成帶領香港回歸祖國的歷史使命，為香港的經濟繁榮和社會穩定發展奠定不朽基石。董先生一生憑其卓識睿智、心繫家國的壯闊胸懷貢獻祖國，其愛國情操實為眾人之垂範。

董先生曾於1999年親臨浸大，主持賽馬會中醫藥學院大樓奠基儀式，支持浸大推動中醫藥方面的發展和人才培訓；董先生又參觀校園設施並關心大學發展，師生均深深受益於其高瞻卓見。浸大同仁定以董先生無私奉公的精神為典範，延續其服務香港、貢獻祖國的宏志。

香港浸會大學。（資料圖片/湯庸皓攝）

香港都會大學。（資料圖片）

都會大學悼念文全文

全國政協原副主席、香港特別行政區首任行政長官董建華先生於昨日（9月8日）辭世，香港都會大學（都大）表示深切哀悼。

董建華先生出任行政長官期間，一直關心教育界發展，致力提升專上教育普及率。1997年香港公開大學（都大前身）正名後，董先生出任本校校監。在任期間，他曾到訪大學，肯定大學在提倡終身學習的貢獻，支持及見證大學秉持「有教無類、卓越進取」理念邁進，與社會一同發展。

校董會主席黃天祥博士工程師說：「董先生一生關懷國家與香港的發展，卸任行政長官後仍持續關心並投入各項全國和香港事務，貢獻良多。他多年來對社會的責任與承擔，對公共事務的專注投入，以及始終如一的奉獻精神和家國情懷，均令人深感敬佩。」

校長林群聲教授說：「董先生為國家和香港所作的貢獻將為人銘記。都大仝人向其家人致以誠摯的慰問。」