董建華逝世｜掌舵東方海外浮沉起跌　與妻子趙洪娉相濡以沫65載

全國政協前副主席、前特首董建華周二（9月8日）晚上因病離世，享年89歲。從承接家族航運帝國，到跨入政壇成為本港首任特首，董建華一生充滿傳奇色彩。他與妻子趙洪娉牽手跨過65年，相濡以沫，更為港人茶餘飯後津津樂道。作為香港回歸後首位「第一夫人」，董太長期熱心於紅十字會慈善公益事業，隨着董建華登頂政壇，身處鎂光燈下的她亦無可避免陷入過輿論風波，疫情期間的一句叮嚀，更成為廣為人知的經典金句。



董建華與妻子趙洪娉相濡以沫65載。(政府新聞網)

家族生意一度瀕臨破產 最終賣盤作結

東方海外由「船王」董浩雲創辦，至80年代初逝世後，由長子董建華接手掌舵。1996年董建華因參選特首交棒予弟弟董建成接任主席一職，其後董建華兒子董立均及董立新相繼進入核心管理層，分別擔任行政總裁及財務總裁。集團曾因石油危機及船運業衰退一度瀕臨破產，並於2017年7月宣布以大約492億港元賣盤予中遠海控及上港集團。

與妻趙洪娉相伴逾65載 多年來恩愛如初

趙洪娉在15、16歲時已在港認識董建華，當時未有進一步發展。其後董建華於17歲（1950年代）負笈英國，趙洪娉亦到英國收讀護士課程，兩人在異鄉重逢並墜入愛河。趙洪娉是董建華的初戀，也是他一生唯一的伴侶，兩人於1961年喜結連理，婚後旅居海外，直至1969年返港。

二人育有3名子女，分別是長女董立筠、長子董立均及幼子董立新，各人均已成家立室，董建華三代同堂。董建華一生感情專一，多年來從沒桃色緋聞，更常以「Wonderful wife」（完美的妻子）形容愛妻。

趙洪娉曾捲輿論風波 沙士爆金句

董建華當選特首前，夫妻倆作風低調，至1996年董建華以「董黑馬」之姿成爲特首，趙洪娉隨之成為香港第一夫人，但她接受訪問時多次強調自己只是個平凡人，她亦長期致力於社會公益，曾任香港紅十字會會長及總監。

然而，她的公眾形象曾歷經波折。1998年11月，趙洪娉遭飛機乘客投訴，指她著令空姐將較寬敞的A1座位讓給她，並反問其他乘客「你知唔知我係邊個？」此事件令她獲得「A1」的綽號。2003年4月SARS沙士爆發期間，董太穿著全副裝備到牛頭角下邨探訪，並提醒市民「千祈千祈千祈、洗手洗手洗手」，這句話隨後成為廣為人知的香港經典金句。