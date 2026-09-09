董建華逝世｜唐英年︰開啟「一國兩制」發展新局　三方面記憶最深

唐英年發聲明稱，對董建華離世深表哀悼，「董先生是一位傑出領袖，成功帶領香港回歸祖國，開啟『一國兩制』發展新局，對香港安定繁榮的貢獻，居功至偉。」

唐英年又指，非常感謝董建華的帶領，在三方面記憶最深。第一，在香港經濟發展方面，回歸後，受到千禧科網股泡沫爆破及沙士疫情影響，特區政府首次面對龐大財赤，得到董建華支持和帶領，香港經濟成功轉虧為盈，恢復發展新動力。

董建華多次為中央及特區政府政策護航，包括人大政改決定及林鄭月娥提出明日大嶼計劃。（資料圖片）

董建華帶領下 港在國際科技舞台佔一席位

第二，在香港文化發展方面，香港由回歸前的「文化沙漠」，成功發展到回歸後的「文化中心」，國家「十五五」規劃下的中外文化藝術交流中心，西九文化區管理局由圖側到落成，奠定香港國際文化中心地標，追本溯源，一切都要多謝董建華及特區政府的政策支持。

第三，在香港科技發展方面，在董建華帶領下，香港成功在國際科技舞台佔一席位。於2006年，國際電信聯盟首次選擇在香港舉行國際會議。今日香港正朝著國際創新科技中心的大道全速邁進。這些安排和發展，足見董建華的高瞻遠矚，胸懷遠大。

唐英年又稱，有幸曾與董建華共事，親身感受到他對香港的深厚情懷，以及迎難而上的堅毅精神。「他為香港、為國家所作出的貢獻，本人銘記於心。」