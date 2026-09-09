董建華逝世｜自由黨：董建華毅然放下事業擔重任　效法其奉獻精神

香港特區首任行政長官、全國政協前副主席董建華本周二（9月8日）逝世，終年89歲。多個政黨陸續發聲明，表達哀痛。自由黨於社交平台發文，指董建華在回歸之初放下事業，擔當首任行政長官重任，帶領香港平穩過渡，成立特區政府，亦帶領香港渡過亞洲金融風暴、沙士等重大考驗，自由黨會效法其家國情懷與奉獻精神。主席邵家輝亦發文稱，董建華的卓越貢獻將銘記於心。



董建華常言「香港好，國家好；國家好，香港更好」。(陳焯煇攝／資料圖片)

自由黨發文沉痛哀悼董建華離世，並向其家屬致以最深切的慰問。文中指，回歸之初，董建華毅然放下自己深耕多年、成就卓著的事業，胸懷家國，無私擔當，全心為國為民，擔當首任行政長官重任。在他的帶領下，香港實現平穩過渡，開創性地成立特別行政區政府；他深受國家信任，貫徹落實「一國兩制」，帶領香港渡過亞洲金融風暴、沙士等重大考驗。董先生一生高瞻遠矚，為香港的長遠發展與民生福祉奉獻良多，自由黨對此予以高度肯定和敬意。

文中又稱，董建華家國情懷深厚，其常言「香港好，國家好；國家好，香港更好」，至今仍深深啟迪自由黨積極投入特區建設、主動融入並服務國家發展大局。自由黨定當效法董先生的家國情懷與奉獻精神，堅定守護「一國兩制」，為國家富強、香港繁榮傾盡全力，盡心竭力。

邵家輝議員指，董建華卓越貢獻將永遠銘記於心。（鄧倩螢攝／資料圖片）

自由黨主席、立法會議員邵家輝亦於社交平台發文悼念，指董建華家國情懷深厚，為國家盡心竭力，其卓越貢獻將永遠銘記於心。