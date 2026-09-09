董建華逝世｜民建聯：會承傳董建華精神　為國家香港建設努力

全國政協前副主席、首任特首董建華周二（8日）晚病逝，享年89歲。民建聯於社交平台發文悼念董建華，形容董建華常懷愛國愛港之心，是一位有情懷有擔當有遠見的智者，常說「香港好，國家好；國家好，香港更好。」深信國家強大能為香港帶來新機遇。民建聯表示，會承傳其「服務香港，心繫祖國」的精神，為國家和香港的建設不斷努力。



董建華。（資料圖片）

民建聯發文悼念董建華，並向其家人致以誠摯慰問。文中指，董建華於2019年9月獲授予「『一國兩制』傑出貢獻者」國家榮譽稱號，足以顯示他在維護香港的整體利益，維護國家的主權、安全和發展利益，以及為香港順利回歸與平穩過渡和「一國兩制」成功實踐所作出的重大歷史性貢獻。

文中又稱，董建華深信香港在祖國改革開放中可以廣泛參與，作出貢獻，而國家發展及強大也會為香港帶來新機遇，可讓香港更加繁榮美好。他就任行政長官期間，貫徹落實「一國兩制」，高瞻遠矚謀劃香港的長遠發展及解決深層次民生問題。在特區成立之初，香港遭遇亞洲金融風暴及「非典」疫情的衝擊，他仍堅持不懈，帶領特區政府和本港社會各界，在國家大力支持下，成功抵禦衝擊，幫助香港渡過難關，展現了「一國兩制」的韌性。

此外，董建華擔任中國人民政治協商會議全國委員會副主席期間，繼續為香港及國家服務。他一直致力於做好內地與香港的溝通橋樑，加強兩地人民的交流，促進香港的發展和繁榮，為國家發揮香港的獨特作用。