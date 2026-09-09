董建華逝世｜工聯會：董建華深耕勞工保障　政策深深惠及廣大工友

全國政協前副主席、首任特首董建華本周二（9月8日）逝世，享年89歲。工聯會今日（9月9日）發文悼念，讚揚董建華一生為著「一國兩制」偉大事業、為香港發展鞠躬盡瘁，令人深表敬佩，並指他任內搭建的就業培訓、退休保障、基層扶貧體系，深深惠及廣大工友。



工聯會發文悼念董建華。（互聯網）

工聯會於文中表示，董建華擔任特區首任行政長官，肩負起香港順利回歸祖國的歷史重任，堅定落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，帶領了香港平穩過渡、穩固發展。他高瞻遠矚，積極面對回歸初期經濟轉型、金融風暴帶來的失業與民生難題，全心全意以民為本、務實施政，積極回應基層勞工訴求，為香港勞工保障與完善就業體系作貢獻，值得全港市民敬佩與緬懷。

在勞工惠民政策方面，董建華任內推出多項對打工仔保障的重要舉措，包括2000年正式實施強積金制度，填補本港僱員退休保障空白，為數百萬打工仔搭建退休安全網；針對當時嚴峻的失業問題，特區政府大力強化職業培訓與就業支援，於2000年於施政報告落實每年向僱員再培訓局提供4億港元經常性撥款，每年惠及約5萬名基層工友，幫助失業及在職勞工提升技能、實現職業轉型。

工聯會指，董建華任內搭建的就業培訓、退休保障、基層扶貧體系，深深惠及廣大工友。（資料圖片）

在2003年5月，勞工處推出針對基層的試點服務，專門為40歲以上長期失業人士提供一站式就業輔導、入職培訓津貼，精準幫扶弱勢社群。此外，他也接納工聯會的建議，持續優化《僱傭條例》、維護工友法定權益，並於2005年1月成立扶貧委員會，以就業培訓扶貧，從源頭紓緩基層貧困，平衡勞資關係、穩定社會大局。

工聯會稱，董建華剛正不阿、胸懷家國、高風亮節的風範，將銘記在港人心中。其一生愛國愛港、始終心繫基層民生、深耕勞工保障，默默奉獻的崇高精神，長存人心，持續激勵各界建設香港、服務基層。