董建華逝世｜羅淑佩形容高瞻遠矚　沙士後力爭自由行助經濟復甦

香港特區首任行政長官、全國政協前副主席董建華本周二（9月8日）逝世，終年89歲。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（9日）發文悼念，指他對香港的深愛、洞見和高瞻遠矚，到今天都深深讓香港受惠。她憶述，在「沙士」之後，董建華向中央爭取的自由行提振香港經濟措施，他的勞心勞力直接促成了「沙士」後，香港市面回復興旺，旅遊業和餐飲零售業的強勁復甦。



香港首任行政長官董建華於2026年9月8日逝世，享年89歲。（資料圖片）

香港特區首任行政長官、全國政協前副主席董建華本周二（9月8日）逝世，終年89歲，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（9日）發文悼念。（Facebook截圖）

羅淑佩在文中表示，昨晚深夜傳來噩耗，董建華離開了。2003年6月底，《內地與香港更緊密經貿關係安排》要敲定了。在簽署前夕，國家商務部和香港工貿署召開高官會確定文本。當天供確定的文本中，突然出現了一條關於「開放內地居民到香港自由行」的新條文，當時她都不大了解這條文的內容是什麼，而在經貿安排中出現旅遊項目、並且只是內地對香港作出承諾，也不大常見。

她續指，後來文本確定，措施開始落實後，她才知道這是在「沙士」之後，董建華向中央爭取的其中一項提振香港經濟的措施，他的勞心勞力直接促成了「沙士」後香港市面回復興旺，旅遊業和餐飲零售業的強勁復甦。

她憶述，於2010年到任旅遊事務署，之後6年一直推進「自由行」的擴大和管理工作。而到「自由行」旅客人數過多時又研究一周一行等對應措施。疫情過後重返旅遊範疇，她知道「自由行」仍然是香港旅遊業的中流砥柱，每次香港經濟復甦，「自由行」旅客增長和相應帶來的經濟效益都必然佔一席位。