董建華逝世｜兩大商會指任內落實CEPA　助香港產品及服務業入內地

首任行政長官、全國政協原副主席董建華周二（9月8日）與世長辭，享年89歲，各區發文悼念，對其離世深表惋惜與哀悼，並向其家人致以深切慰問。



其中馬會表示，董建華胸懷國家發展大局，心繫民生福祉，對香港長遠發展和治理方略高瞻遠矚；房屋協會主席凌嘉勤形容他一生為國家和香港無私奉獻，並心繫民生福祉。



商界方面，中華總商會和中華廠商聯合會都提及他任內落實與內地的《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），助力香港經濟更上層樓，讓香港產品得以零關稅進入內地，同時大幅降低香港服務業進入內地市場的門檻，為香港工商界打開內地龐大市場。



董建華遺照。（新華社）

馬會：董建華胸懷國家發展大局 心繫民生福祉

香港賽馬會表示，董建華是帶領香港開創性實踐「一國兩制」事業的第一人，為香港社會繁榮穩定作出極大貢獻；他胸懷國家發展大局，心繫民生福祉，對香港長遠發展和治理方略高瞻遠矚，為國家和香港鞠躬盡瘁。馬會謹向董建華致以最崇高敬意和感激，並向其家人致以深切慰問。

房屋協會主席凌嘉勤：董一生為國家和香港無私奉獻

香港房屋協會向董建華家人致以誠摯慰問。主席凌嘉勤表示，董建華帶領香港開啟歷史新篇章，為香港的長遠發展奠下重要根基，形容他一生為國家和香港無私奉獻，並心繫民生福祉，為香港市民安居樂業貢獻良多，深受敬仰。

首任行政長官、全國政協原副主席董建華周二（9月8日）與世長辭。（資料圖片）

中總會長蔡冠深：董落實CEPA貿易協議助力香港經濟更上層樓

香港中華總商會形容董建華是「一國兩制」偉大事業的開拓者與實踐者，指他在香港回歸關鍵時刻，帶領香港順利過渡；任內提出實施母語教育、興建數碼港、中藥港和郵輪碼頭等多項長遠計劃，為香港長遠發展打下穩固基礎。中總說，董一生胸懷家國、鞠躬盡瘁，卸任行政長官後仍積極團結各界，為促進國家改革開放、推進「一國兩制」行穩致遠作出卓著貢獻。

全國政協常委、中總會長蔡冠深指出，董建華是香港政商界的典範與楷模，一直盡心竭力推動國家富強昌盛、促進香港經濟繁榮穩定，就任行政長官期間落實《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）貿易協議等措施，助力香港經濟更上層樓；董與中總一直保持深厚情誼，多年來對中總各項工作時賜指導和支持，給予莫大鼓勵，深切體現其對香港工商界的關懷與支持。

廠商會會長盧金榮：董任內促成CEPA讓香港產品零關稅進入內地

香港中華廠商聯合會高度肯定董建華在任期間，堅定捍衛「一國兩制」，引領香港順利回歸與平穩過渡；面對亞洲金融風暴及「沙士」疫情等嚴峻挑戰，他展現出非凡的韌性與卓越領導力，凝聚社會各界共渡時艱，為香港的整體經濟發展及「一國兩制」的成功實踐奠定了深遠而堅實的基礎。

會長盧金榮表示，董任內其中一項重要而寶貴的貢獻，是促成香港於2003年與中央政府簽署CEPA，讓香港產品得以零關稅進入內地，同時大幅降低香港服務業進入內地市場的門檻，為香港工商界打開內地龐大市場，CEPA也鞏固香港作為國際資本進入內地市場「超級聯繫人」的獨特地位。

廠商會續指，在「沙士」過後，董華積極向中央爭取並落實「內地居民港澳個人遊」（自由行）政策，迅速帶動旅遊、零售及餐飲等行業復甦，助力香港經濟走出低谷。

置地公司：董任內秉持沉穩務實作風 盡心盡力維護社會穩定

置地公司表示，董建華的出任本港首任行政長官期間，香港正處於「一國兩制」下的起步階段，他任內秉持沉穩務實的作風，盡心盡力維護社會穩定，並鞏固香港作為國際金融中心的地位，形容他對香港發展作出的重要貢獻，至今仍影響深遠。

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律師會會長湯文龍：董始終堅定支持《基本法》的全面準確實施

香港律師會表示，董建華畢生服務香港和國家，是備受尊崇的政治家和卓越領袖，其遠見、承擔和對公共服務的奉獻精神，對香港及國家的發展留下深遠而持久的影響。

香港律師會會長湯文龍表示，董在就職演說中形容在「一國兩制」方針下恢復對香港行使主權是「超凡政治智慧的創舉」，並表示「『一國兩制』的事業，完全掌握在我們中國人自己手裏」，他指近30年後，這番說話依然歷久彌新，並指董始終堅定支持《基本法》的全面準確實施，以及「一國兩制」的成功實踐，為香港長期繁榮穩定奠下重要基礎，並推動香港發展成為國際金融、商業、法律及爭議解決服務中心。

2025年1月12日，香港時任行政長官董建華在記者會上發表講話。（Reuters）

西九主席陳智思：西九成果充分引證董先生高瞻遠矚

西九文化區管理局董事局主席陳智思表示，董建華作為香港首任行政長官，任內提出了多項具前瞻性的項目，致力提升香港的長遠競爭力，他在1998年施政報告中首次提出在西九龍填海區興建文化藝術設施的構想，為日後西九文化區的誕生和發展奠定重要基礎，「西九今天的成果，充分引證董先生的高瞻遠矚。」

陳智思續說，香港在董建華的領導下，在回歸祖國後保持繁榮安定，並成功落實「一國兩制」、「港人治港」，高度自治。「董先生帶領香港安然度過多次危機，鞏固香港作為亞洲國際都會的地位，貢獻尤深。」 他謹代表管理局，向其家屬致以深切慰問。

醫管局主席范鴻齡：董對公立醫院發展中西醫協作起重要推動作用

醫院管理局主席范鴻齡及醫管局仝人表示沉痛哀悼。范鴻齡表示，董建華任內一直關注本港醫療及公共衞生的發展，積極支持醫管局的工作，致力為本港市民提供優質的公營醫療服務；董也大力支持本港的中醫藥發展，對中醫藥逐步納入本港醫療系統，以及公立醫院發展中西醫協作模式起了重要的推動作用。

醫管局行政總裁李夏茵醫生表示，董建華及政府帶領香港抗擊疫情，為醫管局提供堅實支持，並時刻關注病患與醫護人員的情況，帶領本港走過疫情挑戰。