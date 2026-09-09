董建華逝世｜岑浩輝讚董建華為「光輝的榜樣」、長期關心港澳發展

香港首任行政長官董建華於周二（8日）逝世，享年89歲。澳門行政長官岑浩輝表示沉痛哀悼，並向其親屬致以深切慰問。岑浩輝讚掦董建華積極支持粵港澳大灣區建設，推動港澳協同融入和服務國家發展大局。功勳卓著，風範長存，樹立了光輝的榜樣。



董建華是香港1997年回歸後首任特首，至2005年3月以健康理由辭任，他在任期間曾先後遇上亞洲金融風暴及沙士疫情衝擊，本港經濟受重創。（資料圖片）

岑浩輝代表澳門特區政府及以個人名義，對董建華辭世表示沉痛哀悼。他讚揚董建華是「一國兩制」傑出貢獻者，亦是著名的愛國人士、傑出的社會活動家，在擔任政協副主席及香港頭兩任行政長官期間，為香港順利回歸、平穩過渡和「一國兩制」成功實踐作出了重大貢獻。他又指，董建華堅定支持國家改革開放和現代化建設，不遺餘力支持國家發展和「一國兩制「事業，為促進中國與世界各國的交往發揮了重要作用。

岑浩輝表示，董建華長期關心香港和澳門的交流與發展，積極支持粵港澳大灣區建設，推動港澳協同融入和服務國家發展大局，並多次出席澳門重要活動，為深化港澳合作，弘揚愛國愛港、愛國愛澳精神貢獻寶貴力量。

他讚掦董建華「功勳卓著，風範長存」，樹立了光輝的榜樣。岑浩輝又指，澳門特區政府將一如既往與香港攜手同行，推進「一國兩制」實踐行穩致遠，共促繁榮穩定，共創民族復興美好未來。