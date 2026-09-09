董建華逝世｜港澳辦致唁電哀悼　稱為港回歸與平穩過渡作重大貢獻

香港首任行政長官董建華於9月8日逝世，享年89歲。中央港澳辦今（9日）向董建華夫人董趙洪娉致唁電，對董建華逝世表示沉痛哀悼，並對其親屬表示深切慰問。港澳辦形容，董建華是「一國兩制傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家、中國共產黨的親密朋友」，又讚揚他一生愛國至誠、愛港至深、胸懷大局、立場堅定，為香港順利回歸與平穩過渡和一國兩制成功實踐，作出重大的歷史性貢獻。



董建華是香港1997年回歸後首任特首，至2005年3月以健康理由辭任，他在任期間曾先後遇上亞洲金融風暴及沙士疫情衝擊，本港經濟受重創。（資料圖片）

港澳辦表示，董建華全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，全面貫徹落實基本法，團結帶領特區政府和社會各界同心同德、堅毅奮進，沉著應對、妥善處置一系列複雜政治、經濟和社會難題，堅定維護國家主權、安全、發展利益，保持本港社會大局穩定，為一國兩制實踐行穩致遠做了大量卓有成效的工作。當他卸任特首後，亦繼續以國家和香港的根本利益為重，在全國政協副主席崗位上履職盡責。

港澳辦又指，董建華堅定支持國家改革開放和現代化建設，高度重視發揮香港獨特優勢，積極推動香港加強與內地的交流合作，充份利用深厚人脈和廣泛影響力，為促進中國與世界各國的交往發揮重要作用。

港澳辦形容，董建華的一生是「愛國的一生、奮鬥的一生、奉獻的一生」， 「香港好，國家好，國家好；國家好，香港更好」更是其一生的名言，也是畢生貢獻國家、服務香港的生動寫照，指董建華「為世人樹立了光輝的榜樣，永遠值得我們尊敬和懷念」。