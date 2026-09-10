立會餐廳下周一試業　印度大廚主理咖哩　菜式更多元｜政壇諸事町

立法會地下大堂餐廳正式由新營運商接手，餐廳將在下周一（14日）起試業。據了解，餐廳會將在下月16日正式開張。立法會主席李慧琼及立法會行政管理委員會多位委員，和餐廳招標評審委員會成員今日（10日）親身到現場試食。李慧琼對餐廳的食物質素表示滿意，又透露餐廳未來將提供更多元化的選擇，例如有由印度廚師主理的印度咖喱、軟雪糕等。



原承辦商連年虧蝕 今年未再入標

立法會餐廳原先由維他奶集團旗下的「香港美食」承辦，不過由於連年虧蝕，今年未有再入標申請，改為新營運商「時尚聯盟」接手，下周一起試業，營業時間為星期一至五上午8時至下午6時。

李慧琼今日與立法會行政管理委員會多位委員，和餐廳招標評審委員會成員到現場「試食」。她指，試食了早餐、午餐及下午茶的主要菜式，整體滿意食物質素。未來餐廳午餐會提供更多元化的食物選擇，照顧不同口味與用餐需要。

新營運商提供多元菜單 有燒味、和風便當、印度咖喱

她續指，未來不但有「平民價」超值精選，亦有實惠價、份量足的兩餸、三餸飯，更有餐廳自家製燒味，也有價錢較高的雅緻午餐，例如和風便當，以及由印度廚師主理的印度咖喱等。之後還會推出軟雪糕；另外，餐廳亦正計劃為議員提供專屬貴賓房服務，方便議員與賓客餐聚交流，行管會將會商討議員使用貴賓房服務的機制。

選委界陳凱欣（直播截圖）

陳凱欣讚雪菜肉絲炒米、豉油雞出色

立法會行管會餐廳招標評審委員會主席陳凱欣表示，小組在招標前曾到營運商旗下的其他餐廳試食，食物質素相當不錯。她今天親自試食了雪菜肉絲炒米、豉油雞、印度咖哩雞及烤餅，表現同樣出色。她又指，未來餐廳將提供多元化的食物選擇並涵蓋不同價位，例如售價約30多元的麻婆豆腐及80多元的印度咖哩羊，整體價格亦較附近餐廳實惠。