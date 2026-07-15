立法會餐廳終「轉口味」換營運商　梁熙道別：最好味係「人情味」

立法會餐廳即將換營運商，由在灣仔警察總部及電訊盈科經營餐廳的「時尚聯盟」接手，告別部分議員評價食物種類和質素有「完善」空間的現有營運商。上屆民建聯港島東立法會議員梁熙今天（15日）特意回議會餐廳與員工道別，憶起往時陪他度過無數忙碌的時光，「每當被問起『呢度乜嘢最好味？』，我都會答呢度最好味嘅係『人情味』」。



梁熙今天（15日）特意回議會餐廳與員工道別，憶起往時陪他度過無數忙碌的時光，「每當被問起『呢度乜嘢最好味？』，我都會答呢度最好味嘅係『人情味』」。

立法會餐廳終「轉口味」換營運商 梁熙特意光顧道別

立法會餐廳合約再招標，一眾代議士都期待招標之後的新口味。念舊的梁熙懷緬即將告別立法會的餐廳員工，專程回來吃飯。他說，以前在立法會工作經常帶訪客來立法會餐廳，又指當年在立法會接連開會、工作忙碌時好難有「住家飯」吃。

梁熙今天（15日）特意回議會餐廳與員工道別，憶起往時陪他度過無數忙碌的時光，「每當被問起『呢度乜嘢最好味？』，我都會答呢度最好味嘅係『人情味』」。

梁熙：最好味係「人情味」

他形容餐廳一碗老火湯、一碟家常小菜，都可以帶給他家的溫暖，陪他度過無數忙碌時光，職員親切服務，亦好似一起並肩作戰一樣，醫肚又醫心！

每當被問起「呢度乜嘢最好味？」，我都會答「呢度最好味嘅係『人情味』」。 梁熙

梁熙今天（15日）特意回議會餐廳與員工道別，憶起往時陪他度過無數忙碌的時光，「每當被問起『呢度乜嘢最好味？』，我都會答呢度最好味嘅係『人情味』」。

梁熙說，對他而言立法會餐廳一定是最有人情味，「所有姐姐、廚師，每一個笑容、每一句問候，都係滿滿嘅人情味，亦都係最珍貴嘅滋味。」

梁熙今天（15日）特意回議會餐廳與員工道別，憶起往時陪他度過無數忙碌的時光，「每當被問起『呢度乜嘢最好味？』，我都會答呢度最好味嘅係『人情味』」。

他希望立法會餐廳轉手後，仍然能夠保留這份無可取代的人情味，繼續帶給客人溫暖。