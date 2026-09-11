支聯會案｜李桂華：判刑反映罪責嚴重　批評外部勢力抹黑香港

支聯會煽動顛覆國家政權案，前支聯會副主席鄒幸彤判囚7年3個月、主席李卓人判囚7年；開審前已承認控罪的副主席何俊仁被判5年2個月。支聯會則被判罰款150萬元。 警務處國家安全處總警司李桂華表示，刑期顯示三人罪責非常嚴重，形容鄒幸彤「毫無悔意，冥頑不靈」，刑期最高屬意料中事。他又批外部勢力惡意攻擊是別有用心和雙重標準，呼籲他們尊重香港法治精神。



李桂華表示，刑期顯示三人罪責非常嚴重，又形容鄒幸彤「毫無悔意，冥頑不靈」，刑期最高屬意料中事。（方承恩攝）

稱鄒幸彤毫無悔意 最高刑期意料中事

李桂華表示，刑期顯示三人罪責非常嚴重。他稱，鄒幸彤「毫無悔意，冥頑不靈」，刑期最高屬意料中事。他又引述法庭早前的判詞，稱三人不斷對共產黨及中央政府懷有敵意，試圖挑起其他人對中央政府的敵意分化，達到破壞目的，即使在國安法實施後，仍持續相關行為，加上三人非無名之輩，是判重囚的原因。

他指自警方接查案件後，不斷受到外部勢力惡意攻擊，法庭頒布裁決後情況更嚴重，有人更要求撤銷定罪、釋放被告、制裁法官。李稱，今次審訊是公平、公正、公開及透明，檢控官是以最高刑事標準作舉證，被告人亦有充分時間及空間作出辯護。

警凍結支聯會220萬 料支付罰款

他批評，多番抹黑本港的外國勢力，其國家亦有維護國安的法例。他認為這些外部勢力是別有用心及雙重標準，呼籲他們尊重香港法治精神。他又亦警告「蠢蠢欲動」的人士引以為戒，切勿試探當局維護國家安全的決心。

警方2021年凍結支聯會220萬，現由破產管理處處理。他指，支聯會被判罰款150萬元，限3個月內繳交，金額或循這些途徑處理。