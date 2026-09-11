支聯會案｜國安法後涉3案　拒交資料終極得直　六四集會24人罪成

支聯會在1989年成立，2021年解散，但之後仍涉及3宗案件，兩宗與2020年6月30日生效的《香港國安法》有關。其中，三名前正、副主席何俊仁、李卓人與鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權，今日（9月11日）在西九龍法院（暫代高等法院）被判入獄5年2月至7年3月不等。另外，5名支聯會常委被指未按指示向警方提交資料，有3人在終極上訴得直，另外二人各判囚3個月。餘下一宗涉及2020年在實施限聚令期間舉行「六四」集會，26名被告有24人所涉非法集結罪成，判囚4至14月。



支取會在1989年成立後，每年都舉行六四集會，直至該會於2021年9月解散。（資料圖片）

支聯會在《國安法》生效後曾涉及的3件案件

1. 支聯會拒交資料案，3人終極上訴得直

案件涉及5名被告包括：支聯會副主席鄒幸彤（當時36歲，律師）、常委鄧岳君（53歲，無業）、梁錦威（36歲，區議員）、陳多偉（57歲，司機）及徐漢光（72歲，退休人士）。5人被指違反《國安法實施細則》，指他們在2021年9月8日，作為支聯會幹事或管理者，未有遵從通知規定。

5名被告2人認罪判各囚3個月

案情指，警方國安處於2021年8月25日向被告發出通知，要求他們提供支聯會的相關資料，惟會內多名幹事於同年9月7日到警察總部遞交公開信，明言不會提供資料，各被告其後被捕，警方並到六四紀念館及支聯會倉庫搜查，檢取多份會議紀錄和財務報表等。

5名被告中，陳多偉在2022年認罪，被判囚3個月；梁錦威亦認罪，同被判囚3個月，因梁亦涉六四集會案被判囚9個月，他只就原有刑期再加監2個月。

兩名被告認罪判囚3個月

3名不認罪被告2025年終極上訴得直獲撤罪名

3名被告不認罪案件上訴至終審法院

鄒、鄧及徐不認罪，經審訊被裁定罪成，被判囚4.5個月。他們其後提出上訴，最初被駁回，他們最終上訴至終審法院。終院於2025年裁定他們上訴得直。

控方把證明支聯會的報告大幅遮蓋

終院法官在判辭指，控方的證據中，包括一份調查報告，控方依賴該報告作為確立支聯會為外國代理人的身份的證據，然而控方呈上該報告時，卻把大部份篇幅遮蓋，並以散頁形式呈上。法官指出，該報告是控方用以證明支聯會是外國代理人角色的唯一證據，但報告被遮蓋，以至未能證實支聯會是外國代理人，從而未能證明控罪原素。

成首宗國安案件終極上訴得直

判辭又指，上訴人無法得知控方是基於何種理由認定支聯會為外國代理人，導致他們無法抗辯，造成不公。法庭最後裁定鄒等3人上訴得直，撤銷他們的定罪。這亦是《國安法》相關案件中，首次有案件在終院裁定勝訴。

2020年六四31周年，政府以疫情為由，首次拒絕批准六四集會，集會人士繞過維園鐵馬進入足球場悼念。（李澤彤攝）

2. 參與2020年「六四」晚會 26人被控24人罪成

羅冠聰及張崑陽離港被通緝 26被告變24 人

2020年6月，支聯會在未獲警方不反對通知書下，仍在維園舉行六四晚會，逾百人聚集，當中不乏支聯會成員及民主派人士。事後約一個月，律政司向26名曾參與當日聚會的人士提出檢控。其中21人認罪，另外，黎智英、鄒幸彤、何桂藍三人經審訊被裁定罪成，羅冠聰與張崑陽因已離港而被通緝。

24名有罪的被告被判囚4至14個月不等，3名資深泛民成員獲判緩刑。黃之鋒曾就判刑提出上訴，刑期由10個月減至8個月。

▼24名被告的判刑一覽▼

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已離港的羅冠聰及張崑陽亦被控，法庭向二人發出拘捕令

3. 煽動顛覆國家政權案 何俊仁、李卓人、鄒幸彤罪成

警方國安處在2021年9月拘捕時任支聯會主席李卓人，時任副主席何俊仁與鄒幸彤後來亦被拘捕。同月，他們被控違反《香港國安法》下的煽動顛覆國家政權罪。何俊仁曾一度獲得保釋，之後被指違反保釋條件而被取消擔保，2022年起拘留至今。

案件在2026年1月開審，何俊仁認罪，李卓人與鄒幸彤不認罪。法官於上月裁定三人罪名成立，指支聯會的綱領「結束一黨專政」違反2018年修定的國家憲法，並認為他們在《香港國安法》生效後，未有懸崖勒馬，堅持以達成該網領為目標。李卓人被判囚7年，何俊仁被判囚5年2月，鄒幸彤被判囚7年3月。